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【重磅快評】洋流會轉彎 沈伯洋連毒品都要偷換概念？

聯合報／ 主筆室
近期毒品議題引發藍綠陣營論戰。圖／中央社
近期毒品議題引發藍綠陣營論戰。圖／中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋的「毒品大戰」引爆選舉攻防，真正值得論辯的，不是政治人物互扣帽子，也不是誰的臉書留言比較多，而是首都市長參選人的重大主張，如果連自己多年前的文章都要偷換概念，問題將遠比「問A答B」嚴重。回顧沈伯洋當年刊登「想想論壇」原文，就知道2014年的沈伯洋寫了什麼，2026年的沈伯洋又如何轉彎？

2014年，沈伯洋以「撲馬」筆名發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」專文，直言「毒品非法化」是最差勁的政策，台灣至少可以效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者「毒品」與「乾淨的針頭」，並導入社工機制予以協助。文中還強調，「把毒品和藥品劃上等號吧！如果能夠正視毒品只是藥（Drugs），我們就可以更深入去解決這個用藥背後的利益與階級的糾葛」。

問題就在於，英文「Drugs」確實是廣義的藥物，依語境可以指醫療用藥，也可以指非法毒品；「Medicine」則通常指醫療用途的藥品。但英文的廣義用法，不能直接拿來改寫台灣的法律概念與百姓認知。台灣的毒品有「毒品危害防制條例」的法定分級，藥品則受「藥事法」規範，法律概念不同，「毒品和藥」不應任意畫上等號。

其次，2014年沈伯洋原文根本沒有出現「美沙冬」三個字，2026年沈伯洋卻刻意把當年「毒品與乾淨針頭」的論述連結到美沙冬治療。衛福部說明非常清楚，美沙冬是醫師評估下使用的口服合成鴉片類替代藥品，用來取代海洛因注射。2014年沈伯洋原文明顯放在注射毒品的減害脈絡下，如今卻以口服的美沙冬替代療法校正回歸當年的主張。簡言之，美沙冬是口服、不是注射，不能竹篙湊菜刀。

面對爭議，沈伯洋辯稱「乾淨針頭是馬政府時代就開始做的事」。台灣確實早有毒品減害政策，但政府提供清潔針具或美沙冬替代治療，不等於社區中心提供毒品；沈伯洋必須說明，當年主張的「毒品」是指什麼？要由誰提供？在哪提供？法律依據是什麼？若將「清潔針具」、「美沙冬治療」與「提供毒品」三件事混在一起，中華民國防疫學會抨擊，沈伯洋以模糊公衛名詞來美化毒品。

蔣萬安一篇「反毒沒有模糊空間」貼文，留言數迅速超過45萬篇，到底是真實民意或人工洋流？蔣萬安小編刪文固然引戰，但網友發現蹊蹺，清晨五時竟瞬間湧入幾萬人同時貼文？為何酸蔣文章大同小異，甚至暗藏稱讚沈伯洋的模組化留言？面對海嘯式留言，蔣萬安也忍不住揶揄，可以申請金氏世界紀錄，讓世界看到台灣的選舉文化。

政治人物最忌諱的不是犯錯，而是事後硬拗。沈伯洋十二年前白紙黑字的提供「毒品」，如今卻用「美沙冬治療」玩弄文字遊戲，正如去年大罷免、今年大洋流；外界觀察沈伯洋，究竟是當年浪漫理想的法律學者，還是如今認知作戰的政治洋流？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

沈伯洋 毒品 想想論壇

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