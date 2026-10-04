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安樂教會77周年禮拜 蕭美琴出席：社福政策會有漏洞 教會力量非常重要

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供
副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供

副總統蕭美琴今天前往基隆，出席台灣基督長老教會安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜，基隆市議長童子瑋也參加。蕭美琴說，政府的社會福利再怎麼做，還是會有漏洞，這個時候教會、信仰的力量非常重要，需要宗教團體共同發揮力量、照顧社會大眾。

童子瑋說，他和安樂教會簡慶㦤牧師長期有非常好的溝通，常常來拜訪他。安樂教會長期深耕基隆，不僅僅經營幼兒園，因應時代需求轉成關懷據點，照顧在地很多長者，非常令人敬佩，

童子瑋表示，今天是安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜，他特別邀請副總統蕭美琴一起來參與祝賀禮拜。上一次「總統級」來賓造訪安樂教會，是1990年12月21日的已故總統李登輝，參訪教會的安樂幼兒園。

童子瑋感謝安樂教會讓他有機會與蕭美琴副總統，一起參加感恩禮拜。從宣召、祈禱、聖經、證道到詩班讚美，不只讓他有機會沉澱、重新思考，也能再次感受到信仰長久以來陪伴地方、陪伴人的力量。

蕭美琴致詞時表示，她從小在長老教會成長，每周日都會參與主日學，受到許多教會兄弟姐妹的照顧，也有上帝的指引。無論身在何方，她始終非常感謝主內兄弟姐妹的祈禱，讓她能獲得上帝的恩典與祝福，擁有更多智慧和力量。

蕭美琴說，已故前總統李登輝造訪安樂教會時，台灣解除戒嚴不久。李前總統一直抱持著聖經記載，摩西帶領猶太人出埃及的精神，要帶領台灣走向民主自由的道路。如今的台灣與李前總統來訪時，所面對的世界、地緣政治、經濟環境都有所不同，始終不變的是信仰所帶來的公義、慈悲、憐憫、謙卑等價值觀，這也是她在從事政治工作中的重要價值觀。

蕭美琴引述牧師講道指及家庭、教會和政府是現代社會的制度，她說，三者不是一個一個獨立，而是互相、互補、互助的制度。例如政府要推動「0到18歲成長津貼」和長照3.0等，社福政策再怎麼做都會有漏洞，這個時候教會的力量、信仰的力量非常重要。

今天是安樂教會77周年禮拜，蕭美琴說，聖經中常常能看到數字「7」，大家最熟悉的就是《創世紀》，上帝創造天與地，在第7天休息。「7」也代表著圓滿和祝福，期盼每位兄弟姐妹都能在主耶穌基督的祝福下，家庭圓滿、社會持續進步。

她說，基隆是台灣頭，與她成長的台南府城一樣，是台灣最早與國際社會交流的地方。要讓台灣人有更多信心與尊嚴面對世界，就是要靠基隆這樣的城市持續發展，期盼未來與大家一起繼續讓基隆變得更好。

童子瑋指出，因為從事公共工作，聽完蕭美琴的致詞很有感觸。一座城市真正的進步，包括政府如何對待人民、如何在市民需要協助時提供支持。安樂教會77年的歷史，也是基隆地方發展的一部分，感謝所有牧長、教友長年在地方付出。

副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供
副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供

副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供
副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供

副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供
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副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供
副總統蕭美琴今天前往基隆，和基隆市議長童子瑋共同出席安樂教會設教77周年聯合感恩禮拜。圖／童子瑋議長辦公室提供

蕭美琴 基隆 童子瑋

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