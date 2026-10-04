林佳龍近日將出訪美國為駐鳳凰城辦事處揭牌 台美經貿邁新里程碑

外交部今指出，外交部長林佳龍近日將偕全國創新創業總會（NiEA）等企業代表訪問美國亞利桑納州鳳凰城，期間將出席我國駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，象徵台美經貿夥伴關係邁向新里程碑。

林佳龍近日訪問美國亞利桑納州鳳凰城，不但計畫偕赴美投資的台灣廠商與當地僑界領袖交流、拜會亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）及鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）、見證亞利桑納州商務廳（ACA）與NiEA簽署合作備忘錄，以及參觀台灣AI生醫聯合展示中心等，林佳龍也將出席我國駐鳳凰城辦事處揭牌儀式。

外交部指出，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）將全程陪同，展現台美對深化地方及產業合作的重視。

外交部指出，駐鳳凰城辦事處揭牌也象徵台美經貿夥伴關係邁向新里程碑，未來我國政府將透過與企業的公私協力，強化我國與亞利桑納州及新墨西哥州在經貿、文化、教育及供應鏈的合作交流，並為我當地企業及僑民提供第一線服務，定錨台灣在美南區域的影響力。

此外，外交部表示，台灣企業近年持續擴大對美投資，而台積電在亞利桑納州的投資也帶動供應鏈廠商同步赴美深耕，林佳龍此行主要盼瞭解台灣企業在美布局的實際需求，以協助相關企業與地方政府、產業及社群建立更緊密連結，以Team of Teams協助落實「新國際雁行聯合艦隊」，並凸顯台美已從利益關係者（stakeholder）升級為利益共享者（shareholder）。

外交部表示，此次隨行企業團由NiEA、國經協會、AI、科技、生醫、觀光旅遊及金融貿易等領域的企業代表共同參與，外交部未來將持續鏈結外交、經貿及產業，把台灣在美各州的投資布局轉化為台美關係新支點，深化台美互信、互利的共生夥伴關係。