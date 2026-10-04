賴清德讚張善政人才 要用行動證明不是口惠

「稱讚我，就讓《可負擔住宅條例》趕快過吧！」總統賴清德近日在民進黨行動中常會大讚張善政是「院長級人才」，話是說得漂亮，而桃園市長張善政的反應看似客氣，實則是一記精準的回馬槍，也提醒了所有人一件事：好話不值錢，行動才算數。

隨口稱讚很廉價

賴清德稱讚張善政的時機點耐人尋味。距離九合一選舉不到兩個月，民進黨在桃園面臨硬仗，此時突然跨黨稱讚執政的國民黨市長，很難不讓人聯想到選舉布局的考量。

然而張善政並未照單全收。他在市政說明會上列舉許多桃園在市政上面臨的困境：可負擔住宅已有成屋可賣，卻卡在法規未過關；捷運綠線延伸大溪的可行性研究已送交通部多時，遲遲沒有結果。他最後話也說得直白：「既然賴清德總統稱讚我，那可負擔住宅也讓他趕快過吧！」

這句喊話戳破了政治人物慣用的話術邏輯——稱讚對手，既顯得大器，又不需要付出任何代價。但張善政的反應清楚說明，地方首長要的不是總統的溢美之詞，而是中央的實質配合。

居住正義不能只是口號

賴清德政府高喊居住正義，社會住宅13萬戶的目標卻已悄悄下修至3萬戶。同時，桃園市府提出容積獎勵換取可負擔住宅的創新模式，讓建商捐建平價住宅、售屋所得再滾入社宅建設，既能解決財政壓力，也擴大照顧對象，已有成屋等待出售，卻因法規未過而空轉。

政治人物說好話是本能，但說了好話卻不配合行動，比沉默更糟糕。因為稱讚製造了期待，不行動卻讓期待落空，最終留下「口是心非」的印象。

賴總統若只是在選前丟出幾句跨黨稱讚，希望藉此塑造超越藍綠的形象，卻對桃園的實際政策需求置之不理，這場稱讚就不光只是廉價，而是一種消費：消費張善政的施政成果，也消費了選民對跨黨、中央與地方攜手合作的期待。

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