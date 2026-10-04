快訊

趙建銘已還2300萬「再加碼千萬」？ 女友人聲明揭細節 陳幸妤回應

捲入代孕風暴 薔薔決定離開台灣！親赴美國做這件事

沈伯洋競總成立主辦宣布破3萬人 周邊道路人潮曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德讚張善政人才 要用行動證明不是口惠

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
桃園市長張善政1日在八德區市政說明會上，隔空喊話賴清德總統盡速核定可負擔住宅自治條例。（張善政臉書）
桃園市長張善政1日在八德區市政說明會上，隔空喊話賴清德總統盡速核定可負擔住宅自治條例。（張善政臉書）

「稱讚我，就讓《可負擔住宅條例》趕快過吧！」總統賴清德近日在民進黨行動中常會大讚張善政是「院長級人才」，話是說得漂亮，而桃園市長張善政的反應看似客氣，實則是一記精準的回馬槍，也提醒了所有人一件事：好話不值錢，行動才算數。

隨口稱讚很廉價

賴清德稱讚張善政的時機點耐人尋味。距離九合一選舉不到兩個月，民進黨在桃園面臨硬仗，此時突然跨黨稱讚執政的國民黨市長，很難不讓人聯想到選舉布局的考量。

然而張善政並未照單全收。他在市政說明會上列舉許多桃園在市政上面臨的困境：可負擔住宅已有成屋可賣，卻卡在法規未過關；捷運綠線延伸大溪的可行性研究已送交通部多時，遲遲沒有結果。他最後話也說得直白：「既然賴清德總統稱讚我，那可負擔住宅也讓他趕快過吧！」

這句喊話戳破了政治人物慣用的話術邏輯——稱讚對手，既顯得大器，又不需要付出任何代價。但張善政的反應清楚說明，地方首長要的不是總統的溢美之詞，而是中央的實質配合。

居住正義不能只是口號

賴清德政府高喊居住正義，社會住宅13萬戶的目標卻已悄悄下修至3萬戶。同時，桃園市府提出容積獎勵換取可負擔住宅的創新模式，讓建商捐建平價住宅、售屋所得再滾入社宅建設，既能解決財政壓力，也擴大照顧對象，已有成屋等待出售，卻因法規未過而空轉。

政治人物說好話是本能，但說了好話卻不配合行動，比沉默更糟糕。因為稱讚製造了期待，不行動卻讓期待落空，最終留下「口是心非」的印象。

賴總統若只是在選前丟出幾句跨黨稱讚，希望藉此塑造超越藍綠的形象，卻對桃園的實際政策需求置之不理，這場稱讚就不光只是廉價，而是一種消費：消費張善政的施政成果，也消費了選民對跨黨、中央與地方攜手合作的期待。

【更多精采內容，詳見

張善政 賴清德 九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國土署：住宅照顧政策多元發展 不反對桃園可負擔宅

柯志恩合體柯文哲、黃國昌 賴瑞隆酸：邊傷害高雄財政邊找人站台

讚江啟臣年輕帥氣、頭髮多 韓國瑜揭在立院從不跟有頭髮男人比

陳佩琪：賴清德敢保證家人沒在海外置產 我把台北市長票投給洋流

相關新聞

林佳龍近日將出訪美國為駐鳳凰城辦事處揭牌 台美經貿邁新里程碑

外交部今指出，外交部長林佳龍近日將偕全國創新創業總會（NiEA）等企業代表訪問美國亞利桑納州鳳凰城，期間將出席我國駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，象徵台美經貿夥伴關係邁向新里程碑。

老人免健保藍列優先法案 羅廷瑋：0至6歲兒童免健保應併重

國民黨立法院黨團新會期將65歲以上長者免繳健保費列為優先法案，國民黨立委羅廷瑋今天表示，台灣同時面臨高齡化與少子化挑戰，「一老一小」都應是國家人口政策重點，政府在減輕長者醫療負擔的同時，也應積極研議0至6歲幼兒健保費補助，從家庭最直接、最基本的支出著手，減輕育兒家庭負擔。

和平的基礎是善意 張雅屏：政府責任是減少敵人、累積善意

美國卡特中心與埃默里大學最新「中國脈動」調查，訪問2500名中國大陸成年人。結果顯示，大陸民眾對台灣好感度平均61分，在受調查國家與地區中最高。國民黨大陸事務部主任張雅屏說，和平不能建立在仇恨之上。政府的責任，是減少敵人，而不是製造敵人；是累積善意，而不是消耗善意。

高雄和山光電場違法濫墾未收回土地 黃國昌：業者是綠營金主豈能得罪

高雄和山光電場去年爆發「削山剃頭式」不當開發，第二期光電開發計畫遭到廢止開工許可及水保計畫。民眾黨主席黃國昌今天表示，台水公司與不肖業者終止第二期租約，然而第一期土地並未受到任何影響，難道因為該業者是民進黨台中市長參選人何欣純的大金主。

從不副署到船員證 卓揆的紅線誰說了算

行政院長卓榮泰日前在立法院議場備詢空檔，秀出民進黨台北市長參選人沈伯洋的「船員證」手機桌布，藍營質疑涉及行政中立及《選罷法》、《公務員服務法》等規範，行政院則以「休息時間」、「私人手機」輕描淡寫帶過。然而，這一幕其實並不令人意外，因為對立法院三讀法案都敢祭出「不副署」的閣揆而言，在國會殿堂秀出自家候選人的競選素材，大概只是小菜一碟。

卓揆回應普發2萬 「須兼顧三原則」

國民黨立院黨團提出普發現金兩萬元特別條例，計畫在國慶後逕付二讀，閣揆卓榮泰昨回應一切照程序來，但也要兼顧國家財政紀律、不能排擠已編列的預算案，以及不舉債等三項原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。