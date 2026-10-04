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老人免健保藍列優先法案 羅廷瑋：0至6歲兒童免健保應併重

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋表示，「一老一小」都應是國家人口政策重點，政府在減輕長者醫療負擔的同時，也應積極研議0至6歲幼兒健保費補助。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋表示，「一老一小」都應是國家人口政策重點，政府在減輕長者醫療負擔的同時，也應積極研議0至6歲幼兒健保費補助。圖／羅廷瑋辦公室提供

國民黨立法院黨團新會期將65歲以上長者免繳健保費列為優先法案，國民黨立委羅廷瑋今天表示，台灣同時面臨高齡化與少子化挑戰，「一老一小」都應是國家人口政策重點，政府在減輕長者醫療負擔的同時，也應積極研議0至6歲幼兒健保費補助，從家庭最直接、最基本的支出著手，減輕育兒家庭負擔。

為因應少子女化國安危機，立法院上會期三讀通過藍白共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，隨後藍委也預告，下一步將全力推動修正兒童及少年福利與權益保障法第27條，主張0至6歲兒童健保費由政府全額負擔。此次國民黨團列出40項優先法案，除將0至6歲兒童免健保修法列入優先法案，也將老人福利法第22條、增訂第22條之一及第25條條文修正草案列入優先法案，推動65歲以上長者免繳健保費。

羅廷瑋表示，台灣已經正式進入超高齡社會，如何減輕長者退休後的生活與醫療負擔，當然是政府必須正視的課題；但同一時間，少子化所帶來的人口結構失衡，也同樣需要更積極的政策回應。「一老一小」是人口課題的兩端，照顧長輩，是讓辛苦一輩子的人能夠安心生活；支持育兒家庭，則是讓下一代能夠在更穩定的環境中成長，這兩件事都應該是國家人口政策的重要一環。

羅廷瑋指出，尤其0至6歲是家庭育兒負擔最集中的階段之一，從孩子出生開始，托育、醫療、教育到日常照顧，都是一筆又一筆持續性的支出。既然政府長期強調要改善少子化、減輕家庭育兒壓力，就應該進一步把政策目標轉化成家長真正有感的支持。

羅廷瑋說，他要呼籲政府，在重視長者照顧的同時，應該積極研議0至6歲幼兒健保費補助，從家庭最直接、最基本的支出著手減輕負擔。面對高齡化與少子化同時發生的台灣，「我們需要的不是只照顧其中一端，而是讓長輩有所依、孩子有人挺、家庭有力量，真正把『一老一小』一起照顧好。」

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