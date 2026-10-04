和平的基礎是善意 張雅屏：政府責任是減少敵人、累積善意

美國卡特中心與埃默里大學最新「中國脈動」調查，訪問2500名中國大陸成年人。結果顯示，大陸民眾對台灣好感度平均61分，在受調查國家與地區中最高。國民黨大陸事務部主任張雅屏說，和平不能建立在仇恨之上。政府的責任，是減少敵人，而不是製造敵人；是累積善意，而不是消耗善意。

該調查顯示，83%支持加強兩岸文化交流、82%支持促進貿易、72%支持讓台灣民眾更便利地在大陸工作居住，66%支持透過官方談判尋求和平解決。

張雅屏指出，相較之下，台灣議題研究中心今年4月調查，台灣民眾對中國大陸好感度平均僅3.84分（滿分10分），偏喜歡12.7%、偏不喜歡36.8%。兩份民調方法與量尺不同，不能直接換算比較，但如此明顯的方向差異，值得執政者深思。他更在意的是，政府究竟是在降低敵意，還是在不斷生產敵意？

張雅屏表示，去年3月13日，賴清德總統正式將中國大陸稱為「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」，並把「藉兩岸交流對台統戰滲透」、「融合發展吸引台商、台青」列入五大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。當正常的台商投資、青年就學就業、民間交流，甚至對陸配合法參政，都被放進「敵我」、「滲透」、「統戰」的敘事架構中，政策效果就是讓人民先懷疑對方，再認識對方。

張雅屏說，陸委會更從2024年6月起，將中國大陸及港澳旅遊警示全面調升為橙色，建議「避免非必要旅行」，至今仍維持相關風險警示；官網並持續以「容易觸犯國安罪嫌」、「高風險族群」、「失聯、留置、盤查」作為赴陸資訊的重要呈現內容。政府保障人民安全當然是責任，但風險提醒與全面營造恐懼，是兩回事。

張雅屏說，他們不迴避「中國脈動」另一面的警訊：在「台灣正式宣布獨立」的假設情境下，大陸民眾對封鎖甚至軍事手段仍有相當支持。正因如此，政治人物更沒有資格繼續累積仇恨、刺激敵意。兩岸真正需要的政策，不是讓人民彼此害怕，而是讓敵意下降。

張雅屏表示，恢復觀光、青年、宗教、文化與城市交流；降低不必要的行政障礙；恢復制度化溝通；建立軍事預警、緊急熱線與危機管理機制。這些才是政府真正該做的事。當對岸人民對台灣仍保有高度好感，這不是可以任意揮霍的資產，而是兩岸和平難得的機遇。