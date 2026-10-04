林佳龍見證台瓜里程碑 促投資媒合、啟動電巴及碳權合作

外交部長林佳龍率企業團訪瓜地馬拉，見證3項雙邊合作啟動，包括拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處與瓜方簽署合作備忘錄，強化投資與企業媒合；台瓜企業簽合作意向書開啟電巴產業合作；及酷博樂公司與瓜國農民組織「竹林專案執行夥伴」簽訂「碳權採購合作意向書」。

林佳龍於9月30日至10月2日率領企業團訪問中美洲友邦瓜地馬拉共和國，外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍1日主持「第8屆瓜地馬拉-台灣經濟聯席會議暨投資論壇」開幕式，瓜國經濟部及外交部等高層首長偕同重要工商領袖與瓜美商會成員均應邀與會。

林佳龍於開幕時強調，瓜地馬拉作為中美洲第一大經濟體，兼擁兩洋門戶，享有美國-中美洲-多明尼加自由貿易協定（CAFTA-DR）關稅利基與豐沛的年輕勞動力，加上台灣在高科技研發與先進製造的全球關鍵角色，透過跨國界的公私協力，將共同建構台美瓜三方供應鏈新戰略。

外交部說明，林佳龍也見證3項活動，包括拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）與瓜地馬拉投資促進協會（Invest Guatemala）簽署合作備忘錄（MOU），進一步強化兩國投資及企業媒合。

創奕能源公司與瓜國大客車暨貨車車體製造商ROSMO企業簽署合作意向書，開啟雙邊電巴產業的合作關係；酷博樂公司與瓜國農民組織「竹林專案執行夥伴」簽訂「碳權採購合作意向書」，加強台瓜碳權合作。

外交部提到，林佳龍同日下午主持中華電信第一個拉丁美洲辦公室開幕式，未來將協助推動「瓜地馬拉財政部高韌性主權雲端備援資料中心計畫」，展現台瓜資通訊及資安合作全新升級。

此外，外交部表示，林佳龍於2日除主持台灣經貿投資考察團與瓜美商會商機交流會開幕式，也與瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）、衛生部長巴諾亞（Joaquín Barnoya）共同視察癌症專科醫院預定地。

林佳龍致詞時表示，欣見台瓜通力打造符合國際標準的現代化醫院，此旗艦計畫預計於近期完成基礎設計並開工，未來搭配「乳癌防治體系強化計畫」培訓相關專業醫事人員，期盼與瓜國持續升級醫療合作，以瓜國為基地，納入區域國家醫護赴瓜國接受訓練。

阿雷瓦洛則說，瓜國現有癌症照護醫療資源短少、服務能量有限，透過此醫院興建計畫將有效整合並提升防治效能，感謝台灣慷慨協建一所2棟並分別有4層樓，屬於瓜國人民的醫院，彰顯台瓜兩國92年穩固邦誼是出自雙方對彼此信任及互助關係。

外交部指出，林佳龍2日並與阿雷瓦洛及交通部長塞亞（Norma Zea，另譯：哲雅）共同主持瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式，稍後與阿雷瓦洛見證雙方代表簽署「CA-9北向公路拓寬工程道路設計研究」個別協議，有助帶動相關港口及道路的物流運輸。

同日午間，林佳龍與瓜國副總統艾雷拉（KarinHerrera，另譯：艾蕾拉）共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨國慶活動，並以拜會瓜國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）為此行劃下圓滿句點。