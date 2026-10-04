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高雄和山光電場違法濫墾未收回土地 黃國昌：業者是綠營金主豈能得罪

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
高雄大樹和山光電場第二期計畫已被廢止，但預定地樹木早被砍光，一年多來都是維持雜草荒蕪景觀，議員黃飛鳳要求把樹種回來。圖／黃飛鳳提供
高雄大樹和山光電場第二期計畫已被廢止，但預定地樹木早被砍光，一年多來都是維持雜草荒蕪景觀，議員黃飛鳳要求把樹種回來。圖／黃飛鳳提供

高雄和山光電場去年爆發「削山剃頭式」不當開發，第二期光電開發計畫遭到廢止開工許可及水保計畫。民眾黨主席黃國昌今天表示，台水公司與不肖業者終止第二期租約，然而第一期土地並未受到任何影響，難道因為該業者是民進黨台中市長參選人何欣純的大金主。

黃國昌上午在臉書以「新潮流金主濫墾山林，民進黨政府包庇到底」發文指出，針對高雄大樹和山光電場51公頃違法濫墾案，自己去年10月在立法院經濟委員會提出質詢，而橋頭地檢署後來也在起訴書載明，不肖業者違反「山坡地保育條例」、「水土保持法」等法條規定大肆濫墾，擅自在不可開發的區域鋪設太陽能光電板。

黃國昌說，面對如此明確的違法行為，他追問是否應該依法將土地收回，時任經濟部長龔明鑫、台灣自來水公司總經理李丁來僅支支吾吾地說「要判決比較確定以後才知道它有沒有違法」、「目前來講是有違反法令，但是已經修正了」，對於違法的不肖業者可謂是呵護備至。

黃國昌指出，為了避免傷及民進黨在高雄的選情，台水與業者終止第二期租約意圖止血，然而第一期土地則未受到任何影響，縱然違法事實明確，不肖業者依舊能夠繼續承租。結果今年8月南台灣豪雨成災，第一期土地後方山坡出現三處大面積坍方，不僅造成周邊居民寢食難安，更質疑政府欠缺相關預警和通報機制。

黃國昌表示，高雄市政府水利局聲稱「市府主動掌握大樹和山光電場邊坡滑動，水利局9月已查處並要求限期改善」，然而今年7月30日內政部區域計畫委員會討論審議變更開發計畫，高雄市政府水利局才剛幫業者掛保證「經本局現勘目前現況有植生，豪雨後水保設施維護良好」，不過一個多月的時間，怎麼瞬間豬羊變色？

黃國昌說，麻煩經濟部和台水公司不要迴避，針對檢方早已認定違法的第一期土地，什麼時候才要依法終止租約收回土地，並且要求業者負起應有的責任？還是因為「聰明的家股份有限公司」是何欣純與民進黨立法院黨團總召蔡其昌的大金主，豈能得罪？

黃國昌 和山光電場 濫墾 綠營 高雄

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