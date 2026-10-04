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余茂春：美中無法解決關稅安全等根本問題 對台灣是機會

中央社／ 華盛頓3日專電

川習白宮峰會落幕，兩人預計今年底還會再有兩次會晤。川普1.0中國政策重要智囊余茂春今天受訪表示，美中無法解決關稅、地區安全等重大問題，目前主要是保持戰略穩定；這對台灣來說是個機會，有助美台經貿、安全方面進一步整合。

巴爾地摩台灣同鄉會、華府台灣同鄉會今天在位於馬里蘭州的華府華僑文教服務中心舉辦國慶活動，余茂春出席。

對於美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平9月底在白宮舉行會談後，年底預計還會有兩次會晤，余茂春在場邊接受中央社等媒體訪問表示，美中兩國基於制度、政府運作方式不同等因素，無法解決關稅、地區安全等重大問題，目前就是保持兩國之間的戰略穩定、不要擦槍走火，同時爭取時間發展自己的實力。

川普1.0的中國政策重要智囊、現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任的余茂春直言，如果美中兩國之間的問題容易解決，就不需要那麼多峰會、那麼多排場，之所以有排場、有峰會，就代表「兩國之間有很多根本的問題解決不了」。

記者問及台灣該如何因應，余茂春表示，「美中在一些根本問題上走不到一起」，對台灣而言「這是個機會」。

他認為，美、台不僅在貿易、經濟方面進一步整合很重要，「最關鍵的就是安全上的整合」。

余茂春指出，總統賴清德在這場國慶活動的書面賀詞提到「境外敵對勢力」。對台灣來說，「境外敵對勢力就是中共」，對美國政府而言，頭號境外敵對勢力也是中共。

賴總統在書面賀詞中表示，面對境外敵對勢力干擾與威權主義持續擴張，台灣不會退縮屈服。維持台海和平穩定，阻止外力改變現狀是台灣的國家戰略目標。

余茂春認為，台、美有共同的威脅，「就必須要有共同的防務」。美國對台灣的防務理念不僅是保護台灣，且「對台灣的保護就是對美國國家安全利益的保護」，其中有安全意義上的高度整合。

川習9月會談前夕，美國財政部長貝森特（ScottBessent）表示，美中已同意延長原定今年11月10日到期的貿易休戰2個月，至2027年1月10日。

哈德遜研究所亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M.Cronin）本週稍早在一場座談表示，這場暫時休兵表明，美中都無意放棄各自最具價值的籌碼。北京沒有理由放棄其在關鍵礦產上的優勢，而華府同樣不該浪費其最大的戰略優勢之一：由能力強大的盟友和夥伴所構成的網路。

克羅寧指出，美國及其盟友需要在台灣及西太平洋其他地區周邊，透過「拒止」（denial）來強化嚇阻。同時，他們還需要具備長遠維持嚇阻所需的工業產能、能源、技術、造船能力、彈藥、自主系統、半導體及人工智慧等。

美中 關稅 對台

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