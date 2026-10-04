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大華府僑團國慶活動 駐美副代表：AI凸顯台灣重要性

中央社／ 華盛頓3日專電

華府地區僑團今天舉辦國慶活動，駐美副代表楊懿珊致詞表示，台灣如今更加受到國際關注，不僅是因為來自對岸的威脅，更是因為AI產業蓬勃發展凸顯台灣重要性；和平穩定、科技都至關重要，但社會中的良善價值體系也同等重要。

巴爾地摩台灣同鄉會、華府台灣同鄉會今天在位於馬里蘭州的華府華僑文教服務中心舉辦國慶活動，駐美代表處、馬里蘭州議會及州政府都有代表出席。主辦單位也宣讀總統賴清德的書面賀詞。

賴總統在賀詞中表示，台灣身處複雜多變的地緣政治與國際經貿情勢，政府積極改善投資環境、落實產業創新與升級，並致力發展人工智慧（AI）相關的關鍵技術，攜手理念相近的民主盟友打造「非紅供應鏈」，「讓台灣不只是AI基礎建設大國，更要持續引領全球科技進步」。

賴總統指出，面對境外敵對勢力干擾與威權主義持續擴張，台灣不會退縮屈服。維持台海和平穩定，阻止外力改變現狀是台灣的國家戰略目標。

賴總統表示，僑胞是國家寶貴資產，也是台灣走向世界不可或缺的力量，期盼海外鄉親繼續協助，讓台美關係持續深化與成長。

駐美副代表楊懿珊致詞表示，今年台灣「進一步被推向世界舞台」，不僅是因為來自對岸國家的威脅，更是因為AI產業蓬勃發展凸顯台灣的重要性。

楊懿珊指出，儘管AI帶來挑戰，但相信也承諾了一個更好的未來，「這取決於我們如何利用手中的工具」。

她說，和平、穩定至關重要，科技也固然重要，「但最重要的是，我們社會中的良善價值體系同等重要」。

活動現場除了有販售滷肉飯、滷味、油飯、肉圓、大腸麵線等各式台灣小吃的攤位，還有音樂表演，吸引不少僑胞攜家帶眷到場共襄盛舉。

籌辦者之一、僑務委員黃美鳳接受中央社記者訪問表示，現場攤位幾乎涵蓋了所有台灣小吃，希望以美食、音樂等輕鬆方式慶祝台灣國慶。

國慶 華府 駐美代表處

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