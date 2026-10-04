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卓揆回應普發2萬 「須兼顧三原則」
國民黨立院黨團提出普發現金兩萬元特別條例，計畫在國慶後逕付二讀，閣揆卓榮泰昨回應一切照程序來，但也要兼顧國家財政紀律、不能排擠已編列的預算案，以及不舉債等三項原則。
國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金二萬元，在立法院會一讀付委。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於十月十六日逕付二讀，力拚十一月廿八日地方選舉前，力拚法案三讀。
卓榮泰昨出席台電職工聯合婚禮前接受訪問，重申必須兼顧三原則，他表示，一切照程序來，但應該考慮國家財政紀律，也不能排擠到追加預算及明年的年度預算。
卓榮泰更強調，希望全民都支持不舉債的原則，讓大家來領取這一萬塊錢，也覺得更是心安理得。
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