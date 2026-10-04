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新聞眼／朝野撒錢搶選票 財政黑洞有誰理
隨著今年地方選舉的腳步逼近，立法院朝野再度上演熟悉的撒錢大戲，目前每月八一一○元的老農津貼，朝野立委爭相加碼並力拚選前過關。立委表面上是體恤農民辛勞和對抗通膨，實則拿納稅人的錢大搶老農選票，老農津貼終究還是淪為年底選戰提款機。
立法院每一屆均有老農津貼加碼版本，今年因政院帶頭提高至一萬元，朝野立委版本開始瘋狂飆漲。若以在野黨版本的一點五萬元計算，整體老農津貼支出即接近九三六億元，逼近農業部年度預算的五成，大大排擠農業科技研發或產業升級的經費。
朝野共推福國利民法案，本是全民之福。但是當朝野立委提案都是討好選民政策，公共政策將難以理性討論，甚至淪為政治口水的相罵本，例如同樣是增加社會福利支出，行政院的方案被綠營包裝成「照顧人民」，在野黨的版本卻被批評是「大撒幣」；反之，在野黨看待行政院的法案，也是如此。
諷刺的是，近年不乏有老農津貼應「逐步走向落日」的理性討論聲音，但是多年來，老農津貼金額卻是逆向不斷加碼、受益對象持續擴張，導致支出節節升高，影響國家財政甚鉅。
專家學者多次呼籲應將老農津貼與農退儲金整併討論，但立委競相喊價時，與其說是救農業，不如說是搶選票。真正負責任的照顧，是把老農津貼、農退儲金與農業人口結構放在同一張政策藍圖中，否則今天討好選票，留下的卻是難以收拾的財政黑洞。
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