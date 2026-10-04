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老農津貼金額壓政院…卓揆若不副署 藍白有反攻戰場

聯合報／ 記者王小萌張曼蘋／台北報導
國民黨團出招將普發現金提高至2萬、老農津貼提高至1.5萬，強壓政院金額。圖為國民黨團總召傅崐萁（左）與黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照
國民黨團出招將普發現金提高至2萬、老農津貼提高至1.5萬，強壓政院金額。圖為國民黨團總召傅崐萁（左）與黨主席鄭麗文。 聯合報系資料照

政院老農津貼等社福預算納入今年度追加預算案，另外還將普發現金編列於明年總預算，呼籲立院盡速審理。對此，國民黨團出招將普發現金提高至兩萬、老農津貼提高至一萬五千元，強壓政院金額，將於院會闖關。藍營人士指出，待法案三讀送出立院後，行政院屆時若再度不副署，恐成在野黨反攻政院新戰場。

藍營人士指出，行政院應依立法院完成的修法內容編列預算，如今卻先提出追加預算，再要求立法院限期審查，形同反過來「逼宮」在野黨，有選舉操作嫌疑。國民黨團版本將老農津貼提高至每月一萬五千元，待相關法律三讀通過後，行政院依法編列所需預算，才是正常的行政立法程序。

該人士分析，農民沒有一般受僱者的退休制度，老農津貼對許多農民而言，幾乎等同退休後的重要生活收入。中南部多為民進黨執政縣市，執政黨難以阻擋，若行政院屆時再度不副署、不公告或不執行，將成為選戰相罵本。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，行政院將老農津貼提高至一萬元，必須要有法源依據，不是行政院自己想追加就追加預算；行政院主計總處也承認，要等立法院完成修法後，相關預算才能動支。因此真正的順序是，立法院修法、行政院依法編預算、政府依法發放，而不是行政院把六千多億元追加預算送進立法院，再表示「不整包通過，就是擋老農津貼」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，藍白主張加到一萬五千元，當然可以討論，但要說出錢從哪裡來。老農津貼是一項長期的國家承諾，今天一萬五，明天是否有人喊二萬？照顧老農若變成政黨喊價比賽，最後受傷的反而是農民的長遠制度。

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