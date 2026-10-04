不甩政院…藍白版老農津貼1.5萬元 拚23日三讀過關

二○二六年地方大選將至，行政院編列追加預算欲發老農津貼一萬元，並呼籲立法院盡速審議。據了解，國民黨立院黨團、民眾黨團已初步形成共識，不甩政院老農津貼加碼至一萬元主張，規畫最快於廿三日院會搶先通過一萬五千元版本，以趕在大選前兌現承諾，並要求政院依立院三讀修法編列預算。

現行老農津貼全額為每月八一一○元，符合資格者須年滿六十五歲、在國內設有戶籍，且申領時參加農保、農保年資合計十五年以上，另設有排富條件。符合特定舊制資格、農保年資達六個月以上但未滿十五年者，則可領半額四○五五元。

目前立法院有多個老農津貼版本，除行政院提出調高至每月一萬元的版本外，國民黨團、民眾黨團主張提高至一萬五千元，民進黨立委王美惠等人則提出一萬二千元版本，上述版本均已逕付二讀、交付黨團協商。另外，朝野立委還提出八五五○元至一萬二千元不等版本，目前均一讀付委中。

國民黨團、民眾黨團對老農津貼均主張一萬五千元，據了解，藍白已有初步共識，最快於廿五日院會通過一萬五千元版本。知情立委指出，因多位立委版本還在委員會，擬於十六日院會先將版本抽出逕付二讀，再經國民黨團召集協商後，可望於廿三日、卅日院會三讀闖關通過。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團已正式將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案列為本會期最優先推動的重大法案，全力推動老農津貼每月一萬五千元元版本，並盡速完成三讀，呼籲民進黨別再對辛苦農民斤斤計較。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，行政院將老農津貼提高至一萬元的修法版本，必須等到立法院完成修法後，相關追加預算才能夠動支，不是追加預算通過就自動產生。行政院把論述簡化成，「追加預算不通過，就是藍白擋老農津貼」，這是一個選舉情緒勒索。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，民進黨團支持提高老農的經濟保障，但一萬五千元涉及多少新增經費、財源如何支應，以及未來能否穩定持續，都應該完整試算、公開討論。