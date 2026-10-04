中油台電追加預算 藍營審查陷兩難

行政院提出今年度追加預算達六○七六億元，其中對中油與台電的補助與增資經費，高達四一○○億元。藍白兩黨團均表態從嚴審查中油、台電追加預算，但就增資中油部分，國民黨中央建議回歸年度預算辦理，但藍委也憂心被綠營拿來選戰操作，藍營內部陷入兩難。

根據行政院所提出的追加預算案，中央補助台電、中油等吸收油氣電價差為一八○九億元，補助中油增資為二三三八億元。據了解，國民黨中央向藍委建議，這筆預算必須要砍，應該回歸年度預算才合理，但藍委內部仍陷入兩難，要全民追加預算替中油增資雖不合理，但適逢選舉年，一旦砍刪恐怕會讓民進黨有選戰操作空間。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團一定從嚴審查中油、台電追加預算，政府不能每次能源政策出問題，就回頭要求全民拿錢填洞，中油、台電面臨龐大財務壓力，除國際能源價格波動，民進黨長期錯誤能源政策難辭其咎。

許宇甄表示，選舉到了，民進黨若又想把追加預算操作成「在野黨擋預算、害人民漲價」，人民要看清原因，中油、台電為何會走到債務累累的地步，民進黨要向人民清楚交代能源政策這本帳。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，行政院把真正急迫的民生需求，跟數千億元的國營事業撥補、增資綁在一起，再用民生福利對立法院施壓，立法院不是行政院的立法局。民眾黨的態度很清楚，真正攸關弱勢、老農與人民權益，具有法律依據及急迫性的預算，可優先處理，但中油二三三八億元增資，以及台電、中油鉅額撥補，須逐筆接受檢驗。

洪毓祥呼籲執政黨，勿把幾百億元的民生照顧放在前面當招牌，後面綁著幾千億元要立法院埋單。