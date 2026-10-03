駐歐代表處盧森堡辦國慶酒會 多位政要發言挺台

駐歐盟兼駐比利時代表處2日晚間在盧森堡舉辦國慶酒會，多位與會的盧森堡政要發言挺台，強調台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，並重申支持台灣有意義參與國際組織。

駐歐盟兼駐比利時代表處2日晚間在盧森堡舉辦中華民國（台灣）115年國慶酒會，由代表處代表謝志偉主持。逾百位來自盧森堡政、商、學界及各界人士齊聚一堂，歡慶國慶。

謝志偉致詞時以「Taiwan Mission Impossible」為發想，點出台灣一路走來完成一項項「不可能的任務」——從1996年台灣首次總統直選，到今日台灣半導體科技在全球供應鏈中的重要性，台灣一次又一次突破限制，在國際社會中找到自己的位置，成為歐洲朋友在印太地區的重要夥伴。

盧森堡國會議員克里門（Sven Clement）致詞時強調，台灣的未來應由台灣人民透過選票決定，而非由武力決定。他也指出台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色，並再次表達支持台灣有意義參與國際組織。

盧森堡國會議員葛萊斯（Paul Galles）則以巧妙的雙關語呼應，他說，「台灣與盧森堡之間有著緊密的連結（tie）；有連結合作，就會贏（won）。那我們怎麼稱呼這樣的連結？It is Taiwan」。

盧森堡親台民間組織「盧華友協」會長柏納（YvesBerna）則表示，欣見台灣與盧森堡青年交流日益頻繁，展現雙方民間交流持續深化。

國慶酒會上除了有台灣水果擔任台灣美味外交大使外，還有融合台灣與盧森堡特色的碳烤豆腐、包子；現場也備有著名的噶瑪蘭（Kavalan）威士忌。賓客在美食與歡笑中感受台灣文化的熱情與多元。

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