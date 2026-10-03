藍力推老農津貼升至1.5萬 許宇甄批綠只發1萬是冷血算計

國民黨立院黨團力推老農津貼加碼至1.5萬元，國民黨團書記長許宇甄今表示，農業是國家的根本，農民一輩子看天吃飯、辛苦耕耘，守住台灣糧食安全，也照顧全民三餐，黨團已正式將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案列為本會期最優先推動的重大法案，儘速完成三讀，讓全台約50萬名老農獲得更實質安心的晚年保障。

許宇甄強調，老農津貼制度當年本來就是由國會主動立法推動，這是立法院回應農民需求、透過法律建立保障的重要制度成果，並不是行政院單方面給予的恩惠。今天國民黨團依照物價變化與老農實際生活需求提出1.5萬元版本，同樣是在履行國會反映民意、保障農民生活的責任。法案若經三讀，行政院就應尊重國會決議，依法副署、公布並編列預算，不能拒絕執行。

許宇甄指出，國民黨團主張老農津貼提高至每月1.5萬元，就是要讓津貼金額真正貼近老農現在的生活需求。現在三餐、水電、交通、醫療、照護等各項生活成本持續增加，對許多已無穩定工作收入的老農而言，每一筆支出都是實際壓力。政府不能只計較要增加多少預算，更應該看到農民辛苦一輩子之後，晚年究竟能不能維持最基本、有尊嚴的生活。

許宇甄批評，民進黨立委動輒質疑預算或批評加碼，完全暴露了賴政府對於農民基層疾苦的漠視。根據衛福部最新的最低生活費標準，各地早已邁向1.5萬元的門檻。行政院日前勉強跟進加碼到1萬元，根本只是在出清兩年前的舊標準，漲幅完全被近年飆漲的通膨與物價吃乾淨。民進黨給1萬元，就是強迫老農繼續留在結構性貧窮的邊緣，這才是最冷血的政治算計。