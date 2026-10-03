快訊

入職5個月就跑了！選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

藍力推老農津貼升至1.5萬 許宇甄批綠只發1萬是冷血算計

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

國民黨立院黨團力推老農津貼加碼至1.5萬元，國民黨團書記長許宇甄今表示，農業是國家的根本，農民一輩子看天吃飯、辛苦耕耘，守住台灣糧食安全，也照顧全民三餐，黨團已正式將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案列為本會期最優先推動的重大法案，儘速完成三讀，讓全台約50萬名老農獲得更實質安心的晚年保障。

許宇甄強調，老農津貼制度當年本來就是由國會主動立法推動，這是立法院回應農民需求、透過法律建立保障的重要制度成果，並不是行政院單方面給予的恩惠。今天國民黨團依照物價變化與老農實際生活需求提出1.5萬元版本，同樣是在履行國會反映民意、保障農民生活的責任。法案若經三讀，行政院就應尊重國會決議，依法副署、公布並編列預算，不能拒絕執行。

許宇甄指出，國民黨團主張老農津貼提高至每月1.5萬元，就是要讓津貼金額真正貼近老農現在的生活需求。現在三餐、水電、交通、醫療、照護等各項生活成本持續增加，對許多已無穩定工作收入的老農而言，每一筆支出都是實際壓力。政府不能只計較要增加多少預算，更應該看到農民辛苦一輩子之後，晚年究竟能不能維持最基本、有尊嚴的生活。

許宇甄批評，民進黨立委動輒質疑預算或批評加碼，完全暴露了賴政府對於農民基層疾苦的漠視。根據衛福部最新的最低生活費標準，各地早已邁向1.5萬元的門檻。行政院日前勉強跟進加碼到1萬元，根本只是在出清兩年前的舊標準，漲幅完全被近年飆漲的通膨與物價吃乾淨。民進黨給1萬元，就是強迫老農繼續留在結構性貧窮的邊緣，這才是最冷血的政治算計。

許宇甄 老農津貼 農民 國民黨 行政院 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不甩政院情勒 藍白擬23日立院闖關老農津貼1.5萬元

在野老農津貼1.5萬強壓政院 政院態度恐成選戰「相罵本」

卓榮泰8度不副署照入立院 趙少康轟藍委、韓國瑜唾面自乾

追加預算 卓揆促6千億11月底前三讀

相關新聞

不甩政院情勒 藍白擬23日立院闖關老農津貼1.5萬元

選舉將至，立法院新會期三黨主打民生法案，行政院將老農津貼等福利法案納入115年度追加預算中，呼籲立法院盡速審議。據了解，國民黨立院黨團、民眾黨團已初步形成共識，不甩政院老農津貼加碼到1萬元的主張，規畫於23日院會搶先通過1萬5千元版本，要趕在九合一大選兌現承諾，並要求政院依立院修法結果編列預算。

藍力推老農津貼升至1.5萬 許宇甄批綠只發1萬是冷血算計

國民黨立院黨團力推老農津貼加碼至1.5萬元，國民黨團書記長許宇甄今表示，農業是國家的根本，農民一輩子看天吃飯、辛苦耕耘，守住台灣糧食安全，也照顧全民三餐，黨團已正式將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案列為本會期最優先推動的重大法案，儘速完成三讀，讓全台約50萬名老農獲得更實質安心的晚年保障。

油電撥補預算逾4100億 藍白嚴審批全民填洞、憂宣傳戰兩難

今年度追加預算達6076億元，當中中油增資為2338億元，約占38.5%，加上台電、中油等吸收油氣電價差的1809億元，能源相關金額逾4100億元。藍白立院黨團均表態從嚴審查中油、台電追加預算，但有藍委直指藍營恐有兩難，關鍵是減列撥補經費後，如何與民進黨打宣傳戰。

在野老農津貼1.5萬強壓政院 政院態度恐成選戰「相罵本」

國民黨立院黨團、民眾黨團主張將老農津貼提高至1萬5千元，據了解，兩黨預計23日院會闖關，藉此要求行政院依法編列預算。藍營人士指出，行政院屆時若再度表態不副署，恐遭解讀不支持提升農民待遇，為選戰累積新的「相罵本」。

藍推加碼普發2萬付委 李彥秀：歲入破兆免舉債 緩體感貧窮

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金2萬元，昨天於立法院會一讀付委。國民黨立委李彥秀表示，今年稅收大增，全年度歲入增加估破兆元，拿4成紅利「普發2萬」無需舉債、不排擠預算，與明年普發1萬不衝突，面對經濟成長K型化、7成勞工低於平均薪資，今年先發2萬才能即時緩解體感貧窮。

普發現金2萬 啟動審查

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立院黨團則主張加碼至2萬元，並提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，於昨（2）日在立法院院會完成一讀，交付財政委員會審查。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前完成三讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。