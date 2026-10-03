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油電撥補預算逾4100億 藍白嚴審批全民填洞、憂宣傳戰兩難

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌／台北即時報導
台電（示意圖）。聯合報系資料照
台電（示意圖）。聯合報系資料照

今年度追加預算達6076億元，當中中油增資為2338億元，約占38.5%，加上台電、中油等吸收油氣電價差的1809億元，能源相關金額逾4100億元。藍白立院黨團均表態從嚴審查中油、台電追加預算，但有藍委直指藍營恐有兩難，關鍵是減列撥補經費後，如何與民進黨打宣傳戰。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團一定從嚴審查中油、台電追加預算，政府不能每次能源政策出問題，就回頭要求全民拿錢填洞，中油、台電面臨龐大財務壓力，除國際能源價格波動，民進黨長期錯誤能源政策難辭其咎。

許宇甄指出，政府這次增資中油之外，另撥補1014億元，中油累積虧損將逾1276億元。民進黨大幅提高天然氣在能源轉型中的角色，國際氣價一有風吹草動，國營事業就得承受巨大壓力。政府不能選擇高度依賴進口燃料的能源路線，出了問題再叫全民拿數千億元善後。

許宇甄表示，人民看到的是電價漲、國庫補，中油、台電財務卻依然吃緊，這是政府須向人民說清楚的能源帳。政府花這麼多錢處理能源問題，面對核電重啟扭捏。核三既已啟動自主安全檢查及再運轉相關程序，就應說明能源路線。

許宇甄強調，選舉到了，民進黨若又想把追加預算操作成「在野黨擋預算、害人民漲價」，人民要看清因果。會嚴格把關預算，但中油、台電為何走到今天，民進黨要向人民交代清楚能源政策這本帳。

有國民黨立委表示，藍營的兩難不是追加預算審查，而是減列後撥補經費後，如何與民進黨打媒體戰、輿論戰，這些都要提早因應。至於撥補預算遭刪除後，行政院是否會在年底或是明年4月調漲電價，也是需要考量的因素之一，油電價格穩定是行政院守住CPI 2%警戒線最重要的武器，加上鄰近2028年總統大選及立委選舉，因此研判行政院調漲電價的可能性不高。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，行政院把真正急迫的民生需求，跟數千億元的國營事業撥補、增資綁在一起，再用民生福利對立法院施壓，立法院不是行政院的立法局。

洪毓祥指出，追加預算沒有細目，無法知道哪些項目，以及花了多少錢，以及是否合理？他強調，民眾黨的態度很清楚：真正攸關弱勢、老農與人民權益，具有法律依據及急迫性的預算，可以優先處理，但中油2338億元增資，以及台電、中油鉅額撥補，須逐筆接受檢驗。

洪毓祥表示，行政院應說明，此次追加預算是否符合預算法第79條的法定要件，哪些是中東戰爭造成的新增支出，哪些是多年累積的經營虧損，哪些本應回歸明年度正常預算，而非全塞進追加預算。勿把幾百億元的民生照顧放在前面當招牌，後面綁著幾千億元要立法院埋單。

藍白 預算 台電 中油 電價 民進黨

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