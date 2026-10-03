在野老農津貼1.5萬強壓政院 政院態度恐成選戰「相罵本」

國民黨立院黨團、民眾黨團主張將老農津貼提高至1萬5千元，據了解，兩黨預計23日院會闖關，藉此要求行政院依法編列預算。藍營人士指出，行政院屆時若再度表態不副署，恐遭解讀不支持提升農民待遇，為選戰累積新的「相罵本」。

藍營人士指出，行政院應依立法院完成的修法內容編列預算，如今卻先提出追加預算，再要求立法院限期審查，形同反過來「逼宮」在野黨，有選舉操作嫌疑。國民黨團版本將老農津貼提高至每月1萬5千元，待相關法律三讀通過後，行政院依法編列所需預算，才是正常的行政立法程序。

該人士分析，農民沒有一般受僱者的退休制度，老農津貼對許多農民而言，幾乎等同退休後的重要生活收入。中南部多為民進黨執政縣市，執政黨難以阻擋，若行政院屆時再度不副署、不公告或不執行，將成為選戰相罵本。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，行政院提出提高至1萬元版本，不是追加預算通過就自動產生，而是必須等立法院完成修法後，相關追加預算才能動支。行政院把論述簡化成，「追加預算不過，立法院就是擋老農津貼」，就是一個選舉的情緒勒索。

洪毓祥指出，民眾黨主張提高到1萬5千元，相關提案已逕付二讀並交付協商，待完成三讀後，要求行政院依法編足所需預算，不要又不副署、不公告、不執行。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，藍白主張加到1萬5千元，當然可以討論，但要說出錢從哪裡來。老農津貼是一項長期的國家承諾，「今天1萬5，明天是否有人喊2萬？照顧老農若變成政黨喊價比賽，最後受傷的反而是制度。」

莊瑞雄表示，民進黨團不反對提高老農保障，也願意實質討論，但增加多少經費、財源如何籌措，以及跟其他社福津貼如何衡平，都應該一起攤開來談。