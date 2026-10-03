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不甩政院情勒 藍白擬23日立院闖關老農津貼1.5萬元

聯合報／ 記者王小萌張曼蘋／台北即時報導
國民黨立院黨團、民眾黨團擬於23日院會先行闖關1萬5千元版本，呼籲行政院依法編列預算。示意圖。聯合報系資料照
國民黨立院黨團、民眾黨團擬於23日院會先行闖關1萬5千元版本，呼籲行政院依法編列預算。示意圖。聯合報系資料照

選舉將至，立法院新會期三黨主打民生法案，行政院將老農津貼等福利法案納入115年度追加預算中，呼籲立法院盡速審議。據了解，國民黨立院黨團、民眾黨團已初步形成共識，不甩政院老農津貼加碼到1萬元的主張，規畫於23日院會搶先通過1萬5千元版本，要趕在九合一大選兌現承諾，並要求政院依立院修法結果編列預算。

現行老農津貼全額為每月8110元，符合資格者須年滿65歲、在國內設有戶籍，且申領時參加農保、農保年資合計15年以上；另有所得、財產等排富條件。符合特定舊制資格、農保年資達6個月以上但未滿15年者，則可領半額4055元。

目前立法院有多個老農津貼修法版本。除行政院提出調高至每月1萬元的版本外，國民黨團、民眾黨團主張提高至1萬5千元，民進黨立委王美惠等人則提出1萬2千元版本，上述版本均已逕付二讀、交付黨團協商。此外，另有朝野立委提出8550元、9000元、1萬元及1萬2千元等不同版本，目前均交由社會福利及衛生環境、經濟、內政等委員會審查，待新會期委員會召委選舉完成後排案。

藍白黨團因主張金額相同，據了解，已有初步共識，最快於23日院會通過1萬5千元版本。知情立委指出，因多位立委所提版本還在委員會，需待8日委員會選出召委後盡速排審，再抽出逕付二讀；另已逕付二讀的黨團版本還需國民黨團召集協商。以程序推算，最快可望於23日院會表決。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，老農辛苦一輩子，每個月如果能多5千元，當然會很有感，也完全理解。民進黨團支持提高老農的經濟保障，行政院也已提出提高至1萬元的方案。在野黨版1萬5千元涉及多少新增經費、財源如何支應，以及未來能否穩定持續，都應該完整試算、公開討論。

陳培瑜說，既然國會要做出承諾，就應該確保這張支票不能只開在選舉前，而是以後每年都可以兌現。照顧老農不能只有加碼的數字，如果沒有長久的制度，又要如何持續長久的發放呢？請在野黨回答這個問題。

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