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國民黨團提普發現金2萬元 卓榮泰：盼兼顧3原則

中央社／ 台北3日電

總統賴清德8月17日宣布明年普發現金新台幣1萬元，國民黨立法院黨團主張加碼至2萬元。行政院長卓榮泰今天強調，一切照程序來，但也要兼顧國家財政紀律、不能排擠已編列的預算案，以及不舉債等3原則。

卓榮泰今天上午出席「115年度第47屆台電公司職工聯合婚禮」前接受媒體聯訪。

國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，普發現金加碼至新台幣2萬元，且擬於國慶後拚逕付二讀。

對此，卓榮泰表示，一切照程序來，但是也要考慮到國家的財政紀律，也不能排擠到115年度中央政府總預算追加預算案、116年度中央政府總預算案。

卓榮泰說，希望在審查中央政府總預算案過程中，全民都支持不舉債原則，亦即政府不舉債，大家領1萬元更心安理得，這3個原則必須同時兼顧。

此外，針對國民黨立委質疑卓榮泰2日於立法院分享民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流船員證」，有違反公職人員選舉罷免法第50條、公務員服務法第20條之虞。卓榮泰回應，他並非公開展示「洋流船員證」，而是有個別立委要跟自己照相，且畫面是手機的桌布。

行政院發言人李慧芝昨天透過媒體群組澄清，卓榮泰是在立法院議場休息時間向個別立法委員分享私人手機的待機畫面設定，與公務事項無涉，也無違反選罷法相關規定。

普發現金 卓榮泰

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