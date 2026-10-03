立法院8日召委選舉 藍綠可望各獲8席

立法院新會期各常設委員會將在8日選舉召委。依朝野在各委員會的席次，國民黨團、民進黨團都可望在委員會中各取得1席召委。由於各委員會都有國民黨立委爭取擔任召委，國民黨團是否會循例禮讓1席召委給民眾黨團，有待兩黨團協商。

第11屆立法院第6會期已於9月29日開議，根據朝野黨團在上會期末的協商結論，10月8日將舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定委員會議程，召委席次往常都成為朝野黨團的兵家必爭之地。

根據朝野立委在各常設委員會的席次，國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團都可望在各常設委員會中，各取得1席召委。據了解，國民黨團目前除了司法及法制委員會的召委人選仍未確定外，其餘7個委員會的召委都有黨籍立委爭取。

分別是外交及國防委員會黃建賓、交通委員會邱若華、內政委員會廖先翔、經濟委員會鄭正鈐、教育及文化委員會葉元之、社會福利及衛生環境委員會陳菁徽，以及財政委員會林德福。對於國民黨團是否會循往例禮讓1席召委給民眾黨立法院黨團，還有待兩黨團協商。

對於本會期立法院各委員會召委，外界關切民眾黨團與國民黨團老農津貼加碼、長者健保免費、增加產假或陪產假等部分優先法案重疊，是否會爭取擔任召委。

民眾黨團幹事長洪毓祥受訪表示，國民黨人才濟濟，會經過內部充分討論，本於專業選出召委人選；民眾黨團當然有自己的期許跟規劃，會等雙方黨團協商討論後再決定。

民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜接受中央社記者訪問時表示，已經在黨團會議中公開討論，如果有意願擔任新會期各委員會召委的人，可以先進行連署，若連署順利完成，召委選舉當天只要依照連署名單進行推舉，民進黨的部分就可以很快完成。

據了解，目前民進黨團在各委員會擬推出的召委人選，分別為外交及國防委員會王義川、交通委員會林俊憲、內政委員會李柏毅、經濟委員會鍾佳濱、教育及文化委員會陳培瑜、社會福利及衛生環境委員會王正旭、財政委員會賴惠員、司法及法制委員會張雅琳；實際結果待選舉狀況而定。