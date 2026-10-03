藍推加碼普發2萬付委 李彥秀：歲入破兆免舉債 緩體感貧窮

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金2萬元，昨天於立法院會一讀付委。國民黨立委李彥秀表示，今年稅收大增，全年度歲入增加估破兆元，拿4成紅利「普發2萬」無需舉債、不排擠預算，與明年普發1萬不衝突，面對經濟成長K型化、7成勞工低於平均薪資，今年先發2萬才能即時緩解體感貧窮。

李彥秀說，這個會期是「超級預算會期」，除了有近四兆的「116年度中央政府總預算」外，還有「115年度6076億元加預算」以及昨天付委的「普發現金2萬元」特別條例草案需要審查，昨天「特別條例」以及「追加預算」無異議下同時付委，算是朝野善意的第一步，期盼民進黨能呼應民意，「經濟紅利，全民共享」，今年就能先發2萬元，不要站在民意的對立面。

李彥秀指出，今年「普發現金2萬」與明年「普發現金1萬」在財政上並不衝突，明年編列中央政府總預算支應，而今年普發2萬則是來自今年度的「歲入增加」，財政部統計，今年前8個月稅收實徵淨額3兆749億元，較去年同期增加6191億元，今年全年度歲入增加極可能突破新台幣1兆元，拿4成稅收紅利全民共享，與今年追加預算並不衝突，不僅不需要舉債，更不會排擠社福、國防與教科文預算。

李彥秀表示，台灣今年預估經濟成長預估超過11%，但是卻呈現嚴重的「K型化」與「雙軌制」的發展，多數民眾面對結構性低薪、產業失衡與物價飆漲，產生了極高的「體感貧窮」、「無感成長」，9成勞工站在成長之外，多數製造業面臨停滯或衰退，7成勞工領不到平均薪資，5成上班族月薪低於4萬，貧富差距飆升至14年新高，今年先發2萬，不僅落實經濟成果全民共享，對於中產階級以及弱勢族群更是最直接的幫助，改善人民的生活，也是讓民眾最有感的福利，好的政策不要拖到明年才來做。