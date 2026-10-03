快訊

台中男清晨毒駕撞天橋！體大3學生「晨跑」慘遭撞上

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

聽新聞
0:00 / 0:00

藍推加碼普發2萬付委 李彥秀：歲入破兆免舉債 緩體感貧窮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金2萬元，昨天於立法院會一讀付委。國民黨立委李彥秀表示，今年稅收大增，全年度歲入增加估破兆元，拿4成紅利「普發2萬」無需舉債、不排擠預算，與明年普發1萬不衝突，面對經濟成長K型化、7成勞工低於平均薪資，今年先發2萬才能即時緩解體感貧窮。

李彥秀說，這個會期是「超級預算會期」，除了有近四兆的「116年度中央政府總預算」外，還有「115年度6076億元加預算」以及昨天付委的「普發現金2萬元」特別條例草案需要審查，昨天「特別條例」以及「追加預算」無異議下同時付委，算是朝野善意的第一步，期盼民進黨能呼應民意，「經濟紅利，全民共享」，今年就能先發2萬元，不要站在民意的對立面。

李彥秀指出，今年「普發現金2萬」與明年「普發現金1萬」在財政上並不衝突，明年編列中央政府總預算支應，而今年普發2萬則是來自今年度的「歲入增加」，財政部統計，今年前8個月稅收實徵淨額3兆749億元，較去年同期增加6191億元，今年全年度歲入增加極可能突破新台幣1兆元，拿4成稅收紅利全民共享，與今年追加預算並不衝突，不僅不需要舉債，更不會排擠社福、國防與教科文預算。

李彥秀表示，台灣今年預估經濟成長預估超過11%，但是卻呈現嚴重的「K型化」與「雙軌制」的發展，多數民眾面對結構性低薪、產業失衡與物價飆漲，產生了極高的「體感貧窮」、「無感成長」，9成勞工站在成長之外，多數製造業面臨停滯或衰退，7成勞工領不到平均薪資，5成上班族月薪低於4萬，貧富差距飆升至14年新高，今年先發2萬，不僅落實經濟成果全民共享，對於中產階級以及弱勢族群更是最直接的幫助，改善人民的生活，也是讓民眾最有感的福利，好的政策不要拖到明年才來做。

李彥秀 普發現金 特別條例

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普發現金2萬 啟動審查

藍籲普發現金2萬 卓榮泰：如果增加金額勢必要舉債

政院指普發2萬排擠社福 陳以信批假議題：賴政府舉債發錢才債留子孫

普發現金藍營喊到2萬元 卓揆強調不能債留下一代

相關新聞

藍推加碼普發2萬付委 李彥秀：歲入破兆免舉債 緩體感貧窮

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金2萬元，昨天於立法院會一讀付委。國民黨立委李彥秀表示，今年稅收大增，全年度歲入增加估破兆元，拿4成紅利「普發2萬」無需舉債、不排擠預算，與明年普發1萬不衝突，面對經濟成長K型化、7成勞工低於平均薪資，今年先發2萬才能即時緩解體感貧窮。

普發現金2萬 啟動審查

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立院黨團則主張加碼至2萬元，並提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，於昨（2）日在立法院院會完成一讀，交付財政委員會審查。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前完成三讀。

訂定2032年健康政策目標 賴總統：平均壽命拚延長三歲

賴清德總統昨（2）日表示，政府將以延長健康壽命為核心，設定2032年平均壽命延長三歲、2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的政策目標，並透過「三高888計畫」降低高血壓、高血脂、高血糖造成的可預防死亡，改善台灣壽命延長但不健康年數未減少的問題。

追加預算案拚11月過關

立法院昨（2）日院會，在朝野都無異議下，2027年中央政府總預算案、2026年追加預算案均一讀交付委員會審查（付委）。追加預算的部分，包含國民年金調漲至5,000元，以及72萬名軍公教待遇調整，行政院長卓榮泰盼於11月底通過審查。

普發2萬元 藍拚選前三讀

賴清德總統日前宣布明年普發現金一萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金二萬元，昨天於立法院會一讀付委。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於十月十六日逕付二讀，力拚十一月廿八日地方選舉前，力拚法案三讀。

預算交鋒…卓揆籲莫成阻力 在野拒當提款機

立法院朝野預算交鋒再起。行政院長卓榮泰昨表示，包括總預算和追加預算，希望都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定程序往前走，盼立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種建設的阻力；在野黨則回批，立院不是行院提款機，會嚴審預算替人民把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。