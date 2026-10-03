普發現金2萬 啟動審查

賴清德總統日前宣布明年普發現金1萬元，國民黨立院黨團則主張加碼至2萬元，並提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，於昨（2）日在立法院院會完成一讀，交付財政委員會審查。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前完成三讀。

但先前有不少立法院三讀通過的法案，行政院拒不覆議，且實際執行仍取決總統公布後，行政院才能動支款項，換言之，普發2萬最終能否兌現，變數重重。

國民黨立法院黨團昨天提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，主張全民每人普發現金2萬元。

國民黨總召傅崐萁表示，去年國家稅收超徵5,283億元，其中約40%還稅於民，共計2,300億元；今年預估稅收超徵逾1兆元，若同樣以40%推算約為4,000多億元，足夠全民普發2萬元。

特別條例在朝野「無異議下」完成一讀並交付財政委員會審查，後續將進入逐條討論。

普發現金加碼部分，行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院會進行總質詢備詢表示，總預算必須投注更多於發展產業的相關預算，如果還要再增加對全民發放的錢，就必須舉債。

針對普發加碼至2萬元的財源，提案指出，可移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；若採舉債方式，也主張相關額度不受《公共債務法》第5條第7項規定限制，但中央政府總預算及特別預算在條例施行期間的舉債額度合計，不得超過同期總預算及特別預算歲出總額的15%。

特別條例並要求，行政院並應在條例生效後一個月內，將特別預算案送立法院審議，特別預算生效後三個月內發放完畢。

賴總統宣布的普發1萬元，目標是2027年農曆春節前發放，但實際取決立法院審議明年度中央政府總預算的進度。

外界預期，接下來財政委員會審查2萬元特別條例，包括發放財源、舉債額度，以及行政院已編列的2,357億元「明年普發1萬元」案如何處理，將是朝野攻防重點。