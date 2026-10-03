追加預算案拚11月過關

立法院昨（2）日院會，在朝野都無異議下，2027年中央政府總預算案、2026年追加預算案均一讀交付委員會審查（付委）。追加預算的部分，包含國民年金調漲至5,000元，以及72萬名軍公教待遇調整，行政院長卓榮泰盼於11月底通過審查。

今年度總預算的追加預算當中，包含八大社會福利跟生活補助，如老農津貼是從原本8,110元增加到1萬，國民年金從4,049元到5,000元。其中，還有72萬名軍公教受益的待遇調整，基層同仁新增2,000元職務加給，及通案調增4%。

卓榮泰答詢說明，如果追加預算沒有過，「行政院非不為也，是不能也」，因為沒有預算可以執行。這是2026年總預算的追加預算，一定要在2026年執行，才符合時效性，明年已經是2027年。期待立法院能夠加緊腳步，來審議追加預算。11月底如果能夠通過，政府才有時間來進行後續作業。

卓榮泰提到，2026年總預算，直到今年8月14日三讀通過，一直到9月18日才送到總統府去，讓總統府去公布。三讀至送到總統府，時間差了將近一個月。追加預算如果11月底通過，那立法院還有時間慢慢去算，倘若沒有留給行政機關後續作業時間，那就無法執行。

民進黨立委范雲問及，追加預算如果今年底沒有通過，拖到明年，就完全失效了嗎？卓榮泰回應：「是，如果追加預算沒有在今年通過的話，明年就沒辦法發了。因為它跟總預算不一樣，是到今年底就失效了」。此外，上會期立法院審議總預算時，通過了凍結卓榮泰四個月的薪水，他坦言9月的薪水「我還沒有領」。