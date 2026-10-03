聽新聞
0:00 / 0:00

追加預算案拚11月過關

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院昨（2）日院會，在朝野都無異議下，2027年中央政府總預算案、2026年追加預算案均一讀交付委員會審查（付委）。追加預算的部分，包含國民年金調漲至5,000元，以及72萬名軍公教待遇調整，行政院長卓榮泰盼於11月底通過審查。

今年度總預算的追加預算當中，包含八大社會福利跟生活補助，如老農津貼是從原本8,110元增加到1萬，國民年金從4,049元到5,000元。其中，還有72萬名軍公教受益的待遇調整，基層同仁新增2,000元職務加給，及通案調增4%。

卓榮泰答詢說明，如果追加預算沒有過，「行政院非不為也，是不能也」，因為沒有預算可以執行。這是2026年總預算的追加預算，一定要在2026年執行，才符合時效性，明年已經是2027年。期待立法院能夠加緊腳步，來審議追加預算。11月底如果能夠通過，政府才有時間來進行後續作業。

卓榮泰提到，2026年總預算，直到今年8月14日三讀通過，一直到9月18日才送到總統府去，讓總統府去公布。三讀至送到總統府，時間差了將近一個月。追加預算如果11月底通過，那立法院還有時間慢慢去算，倘若沒有留給行政機關後續作業時間，那就無法執行。

民進黨立委范雲問及，追加預算如果今年底沒有通過，拖到明年，就完全失效了嗎？卓榮泰回應：「是，如果追加預算沒有在今年通過的話，明年就沒辦法發了。因為它跟總預算不一樣，是到今年底就失效了」。此外，上會期立法院審議總預算時，通過了凍結卓榮泰四個月的薪水，他坦言9月的薪水「我還沒有領」。

追加預算 老農津貼 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

追加預算 卓揆促6千億11月底前三讀

政院：追加預算年底若未審畢 社福津貼加碼恐將失效

遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

喊話立院不要成國家建設的阻力 卓榮泰盼總預算、追加預算如期通過

相關新聞

追加預算案拚11月過關

立法院昨（2）日院會，在朝野都無異議下，2027年中央政府總預算案、2026年追加預算案均一讀交付委員會審查（付委）。追加預算的部分，包含國民年金調漲至5,000元，以及72萬名軍公教待遇調整，行政院長卓榮泰盼於11月底通過審查。

普發2萬元 藍拚選前三讀

賴清德總統日前宣布明年普發現金一萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金二萬元，昨天於立法院會一讀付委。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於十月十六日逕付二讀，力拚十一月廿八日地方選舉前，力拚法案三讀。

預算交鋒 卓揆籲莫成阻力 在野拒當提款機

立法院朝野預算交鋒再起。行政院長卓榮泰昨表示，包括總預算和追加預算，希望都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定程序往前走，盼立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種建設的阻力；在野黨則回批，立院不是行院提款機，會嚴審預算替人民把關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。