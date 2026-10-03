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普發2萬元 藍拚選前三讀

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰／台北報導

賴清德總統日前宣布明年普發現金一萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金二萬元，昨天於立法院會一讀付委。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於十月十六日逕付二讀，力拚十一月廿八日地方選舉前，力拚法案三讀。

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，針對普發現金一事，與國民黨立院黨團總召傅崐萁展開唇槍舌戰。

傅崐萁指出，普發現金二萬元不會債留子孫，國家經濟因五十年前故前總統蔣經國做對了科技發展方向，才有今天果實。卓榮泰反嗆，「當年蔣經國如果把錢都花光，大概也沒有今天台灣的發展」，國家長遠規畫須做更多研發和投資。

立院預算中心報告則示警，證券交易稅是不穩定財源，以此作為普發現金財源之一「容待斟酌」。

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預算交鋒 卓揆籲莫成阻力 在野拒當提款機

立法院朝野預算交鋒再起。行政院長卓榮泰昨表示，包括總預算和追加預算，希望都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定程序往前走，盼立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種建設的阻力；在野黨則回批，立院不是行院提款機，會嚴審預算替人民把關。

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