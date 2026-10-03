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普發2萬元 藍拚選前三讀
賴清德總統日前宣布明年普發現金一萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼普發現金二萬元，昨天於立法院會一讀付委。據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於十月十六日逕付二讀，力拚十一月廿八日地方選舉前，力拚法案三讀。
行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，針對普發現金一事，與國民黨立院黨團總召傅崐萁展開唇槍舌戰。
傅崐萁指出，普發現金二萬元不會債留子孫，國家經濟因五十年前故前總統蔣經國做對了科技發展方向，才有今天果實。卓榮泰反嗆，「當年蔣經國如果把錢都花光，大概也沒有今天台灣的發展」，國家長遠規畫須做更多研發和投資。
立院預算中心報告則示警，證券交易稅是不穩定財源，以此作為普發現金財源之一「容待斟酌」。
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