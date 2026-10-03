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預算交鋒 卓揆籲莫成阻力 在野拒當提款機

聯合報／ 記者蔡晉宇唐筱恬張曼蘋王小萌屈彥辰／台北報導

立法院朝野預算交鋒再起。行政院長卓榮泰昨表示，包括總預算追加預算，希望都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定程序往前走，盼立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種建設的阻力；在野黨則回批，立院不是行院提款機，會嚴審預算替人民把關。

立院新會期日前開議，本會期預計將處理明年度中央政府總預算案、今年度追加預算案、今年度國營事業預算等。立法院會昨天在朝野均無異議下，已將總預算案和追加預算案交付委員會審查。

卓揆再度砲口對準立院，國民黨團書記長許宇甄表示，行政院一開口就將憲政賦予立法院的監督權力扣上「國家建設阻力」的大帽子，難道要賴清德總統登基當皇帝嗎？

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，不會因卓榮泰情緒勒索就放棄監督責任；且社會福利支出只占追加預算百分之三點五四，卓揆別想拿社福津貼當擋箭牌，夾帶中油錢坑闖關。

立法院預算中心也質疑，行政院在相關修法及總預算法定程序完成前即編列追加預算，適法性待酌。

行政院主計總處表示，追加預算依法編列，過往均於總預算經總統公布後方提出追加預算，但考量時空不同，且追加預算仍會遵循總預算的程序辦理，於法定程序方面與總預算並無二致，應屬適法。

卓揆 追加預算 總預算

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