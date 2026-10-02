蕭美琴：台灣品牌走向世界 珍奶小吃成美食外交

副總統蕭美琴今天表示，台灣連鎖加盟產業從早餐、超商、手搖飲到各式餐飲零售，不僅支撐民眾日常生活與中小企業生態系，更有許多品牌走向世界，讓國際友人透過台灣美食與服務進一步認識台灣，這就是最在地、也最具影響力的「美食外交」。

蕭副總統晚間出席「世界之夜暨台灣連鎖加盟促進協會30週年晚宴」。

她致詞表示，今年對協會而言是雙喜臨門，不僅迎接成立30週年，台灣也睽違12年再次迎來世界連鎖加盟年會，象徵台灣連鎖加盟產業再次站上國際舞台，向世界展現台灣商業服務業實力。

蕭副總統說，回顧過去30年，連鎖加盟產業在台灣經濟發展過程扮演關鍵角色。台灣人的生活從早餐、超商、手搖飲，到各式餐飲、零售及服務業，許多業者從街頭巷尾的門市發展成遍布全台的知名品牌，甚至進一步向海外擴張。

她指出，連鎖加盟產業背後還串聯食品原物料、智慧設備、冷鏈物流、數位科技及行銷服務，不僅支撐無數台灣家庭的日常生活，也構成完整的民生與中小企業生態系，展現台灣珍貴的人情味及文化軟實力。

蕭副總統表示，台灣業者不只在地扎根，更勇敢帶著台灣品牌走向世界，從一杯珍珠奶茶，到一碗道地的台灣小吃，台灣品牌在世界各地深耕發芽，也讓國際夥伴因為喜愛台灣美食與服務，進一步認識台灣、喜愛台灣，「這就是最在地、也最具影響力的美食外交」。

談到美食外交，蕭副總統還分享，幾個月前立陶宛前國防部長來台，她特別帶對方到台灣人熟悉的早餐店用餐，以最貼近日常生活的方式體驗台灣。

蕭副總統說，這屆活動同步舉辦國際加盟展及全球論壇，真正做到「把世界帶進台灣」；台灣連鎖產業也正進一步朝制度化、專業化、國際化及永續經營邁進。

她表示，政府將持續協助產業發展，包括經濟部產發署推動品牌輔導、僑委會及外交部協助海外資源對接，以及地方政府營造優質產業環境；中央與地方將更緊密合作，協助台灣品牌升級、數位轉型及國際化，並推動新興科技應用、人才培育與海外拓展，讓業者走得更穩、更遠。

蕭副總統也以英文歡迎遠道而來的國際夥伴，盼訪賓透過這次活動感受到台灣連鎖加盟產業的活力，以及台灣的熱情、好客與創新；除了享用美食，也能走出台北街頭，親身體驗與連鎖加盟產業密切相關的台灣日常生活。

她最後期盼，產業累積的經驗與能量能傳承給下一世代，讓有創業夢想的年輕人，透過業界專業及制度化協助順利創業，甚至進一步在國際舞台發光發熱。