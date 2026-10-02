林佳龍晉見瓜地馬拉總統 盼創造台美瓜三方合作契機

外交部長林佳龍率企業團訪瓜地馬拉，晉見瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，代表賴總統感謝瓜地馬拉堅定支持台灣國際參與，盼實際行動為台美瓜三方創造合作契機；另會晤瓜國外交部長馬蒂內茲，馬蒂內茲於會後聲明肯定兩國92年邦誼歷久彌新。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於9月30日至10月2日率領企業團訪問中美洲友邦瓜地馬拉共和國，並於10月1日會晤馬蒂內茲（Carlos RamiroMartínez，另譯：馬丁涅茲）、主持瓜國外交部領務資訊設備捐贈及空間整修工程揭牌儀式，兩國外長並進行政治諮商機制會議並於會後發表聲明，馬蒂內茲另宴請訪團一行。

馬蒂內茲強調，台瓜92年長久邦誼奠基於維護主權、民族自決、促進國際和平，以及捍衛自由民主共享價值，瓜國並以身為台灣友邦為榮。多年來兩國攜手推動多項裨益民生福祉的合作計畫卓具成效，特別感謝台灣推動之公衛醫療計畫及協建公立癌症專科醫院，瓜國政府及人民均至為感念。

林佳龍表示，台灣推動「總合外交」及「榮邦計畫」即位在制高點推動經濟、科技及人才培訓等相關行動方案，並與瓜國共創國家繁榮發展，更以此作為典範，磁吸區域內他國加入與台灣為伍的民主同盟。這次邀請多元領域的企業代表隨行，旨在回應阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）對招商引資的企盼。

林佳龍與瓜國外長均盼在既有合作基礎上持續攜手推動各項合作計畫、進一步提高台瓜兩國經貿採購輸銷，以及在瓜國「晶片之路」等推案加入AI科技元素與創造新氣象之共識。並肯定瓜國具推動電動巴士潛力，可結合台灣資通訊強項，共同推動大衆運輸工具平台之電動化及智慧化，瓜國外長甚表認同並盼即行評估。

瓜國外長於會後聲明肯定台灣是經濟蓬勃發展、科技創新及推動永續發展的民主國家，兩國92年篤睦邦誼歷久彌新，是奠基於自由、民主、法治共享價值。

林佳龍此行偕訪團視察癌症專科醫院預定地，及主持瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式等活動，均彰顯台灣對雙邊合作計畫的重視；30名企業代表參團共促雙邊經貿交流，將為未來台瓜合作注入更大驅動力。

外交部提到，林佳龍於1日下午晉見阿雷瓦洛，除代表賴總統感謝瓜地馬拉堅定支持台灣國際參與，並介紹企業團團員分別來自綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊與金融貿易等六大領域，及美台商業協會（USTBC）資深理監事Patrick Wilson，以實際行動為台美瓜三方創造合作契機。

阿雷瓦洛肯定台灣協助瓜國推動各項合作計畫嘉惠人民生活，並贊同台美瓜三方合作倡議，此新合作模式有助強化台瓜兩國關係，未來也可將瓜國作為台灣與其他拉美國家合作的樞紐，擴大三方暨多方合作綜效。

外交部說，林佳龍將於當地時間2日繼續各項視察並主持瓜美商會的商機交流會。