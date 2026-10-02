台中同濟會長交接典禮眾星雲集 鄭麗文、盧秀燕先後出席

台中市長盧秀燕今天原定下午四點三十分出席同濟會長交接典禮，因行程延誤，遲至五點左右才抵達，與黨主席鄭麗文沒有碰面，原本外界預期兩人能與國民黨台中市長參選人江啟臣在會場同框，展現大團結氣勢，不料因時間上擦身而過，引發外界「后不見后」的政治聯想。

國際同濟會台灣總會舉辦第52.53屆總會長交接今天在台中舉行，現場眾星雲集，藍綠許多政治明星皆到場觀禮致詞，下午三點半由副總統蕭美琴與民進黨台中市長參選人何欣純一同現身會場．並上台致詞。兩人離場後，下午四點二十分，江啟臣隨即抵達並上台致詞，致詞結束後，與隨後上台的黨主席鄭麗文錯身而過，兩人未有同框合影及過多互動。

鄭麗文上台致詞完結束，在會場內停留約二十分鐘，與同濟會幹部一一合影留念，原本外界預期有機會等到盧秀燕現身會晤，不過遲至接近五點，仍不見盧秀燕身影，鄭麗文緊接著趕赴其他行程。

盧秀燕則在下午五點後抵達會場，向新任總會長及會員致賀。三位國民黨政治人物如「接力」般先後登場，活動流程照常進行，但媒體鏡頭最終未能捕捉三人同框畫面，也成為現場值得注意的一幕。

副總統蕭美琴（左）與民進黨台中市長參選人何欣純（右）一同出席台中同濟會總會長交接典禮，展現團結氣勢。記者黃仲裕／攝影