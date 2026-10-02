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影／蕭美琴出席台中同濟會長交接典禮 讚揚民間力量建構社會韌性

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
副總統蕭美琴（圖）前往台中出席國際同濟會台灣總會「第52屆、第53屆總會長交接典禮」。她在致詞時，首先向卸任的林宗勳總會長表達感謝，感謝其在過去一年帶領全台同濟會兄會姐投入各項社會公益；同時也向新任總會長表達祝賀與期待，深信在同濟會精神與理念帶領下，服務精神將持續在台灣這塊土地深根茁壯。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴（圖）前往台中出席國際同濟會台灣總會「第52屆、第53屆總會長交接典禮」。她在致詞時，首先向卸任的林宗勳總會長表達感謝，感謝其在過去一年帶領全台同濟會兄會姐投入各項社會公益；同時也向新任總會長表達祝賀與期待，深信在同濟會精神與理念帶領下，服務精神將持續在台灣這塊土地深根茁壯。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴今天下午前往台中出席國際同濟會台灣總會「第52屆、第53屆總會長交接典禮」。她在致詞時，首先向卸任的林宗勳總會長表達感謝，感謝其在過去一年帶領全台同濟會兄會姐投入各項社會公益；同時也向新任總會長表達祝賀與期待，深信在同濟會精神與理念帶領下，服務精神將持續在台灣這塊土地深根茁壯。

蕭美琴指出，政府雖然不斷擴大並檢視社會照顧政策，但政策再好也難以無所不在。在國家經濟發展成果與亮眼數據背後，許多角落仍需要民間力量共同支撐，這正是「社會韌性」的體現。同濟會長期以兒童及社會服務為核心理念，從小學到大專成立社團向下扎根，且基層默默付出的身影正是台灣社會穩定與進步最關鍵的力量。

此外，同濟會服務範疇更跨越區域限制。蕭美琴回憶過去在花蓮服務期間，每逢地震、暴風等天然災害挑戰，都能看到同濟會慷慨相助。面對反毒、防詐騙及反霸凌等新社會挑戰，同濟會兒童基金會已扶助超過兩千戶家庭，去年捐贈的獎助學金更突破450萬元。

蕭美琴強調同濟會更是帶領台灣走向世界的關鍵夥伴，如去年在高雄舉辦亞太年會，吸引十多國近500位國際夥伴參與，讓世界看見台灣的溫暖與善意。

副總統蕭美琴（左）與民進黨台中市長參選人何欣純（右）前往台中出席國際同濟會台灣總會「第52屆、第53屆總會長交接典禮」。。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴（左）與民進黨台中市長參選人何欣純（右）前往台中出席國際同濟會台灣總會「第52屆、第53屆總會長交接典禮」。。記者黃仲裕／攝影

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