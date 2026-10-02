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影／鄭麗文出席台中同濟會長交接典禮 呼籲重啟核能與重視傳統產業

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文今天下午出席台中同濟會長交接典禮，特別針對台灣的能源與經濟政策提出看法。她指出，年底將有「全面啟動核能」的公投案。她提到，包含總統賴清德在內的各界人士皆曾表達重啟核電與核三廠的觀點，並強調穩定的能源供給是全球不可或缺的趨勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午出席台中同濟會長交接典禮，特別針對台灣的能源與經濟政策提出看法。她指出，年底將有「全面啟動核能」的公投案。她提到，包含總統賴清德在內的各界人士皆曾表達重啟核電與核三廠的觀點，並強調穩定的能源供給是全球不可或缺的趨勢。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午出席在台中國際同濟會台灣總會的總會長交接典禮，並在致詞中表達對同濟會精神的肯定與支持。鄭麗文首先祝賀新任總會長上任，並感謝同濟會長年以來在社會上奉獻利他與善良的精神，期望這份正能量能夠延續並發揚光大。

鄭麗文表示，國民黨（KMT）的英文縮寫可詮釋為「Kindness（善良）」、「Mindfulness（正念）」與「Team（團隊）」。她強調，台灣是一個多元且富裕的社會，應將這份幸福與善良推廣至世界的各個角落。 此外，鄭麗文特別針對台灣的能源與經濟政策提出看法。

鄭麗文指出，年底將有「全面啟動核能」的公投案。她提到，包含總統賴清德在內的各界人士皆曾表達重啟核電與核三廠的觀點，並強調穩定的能源供給是全球不可或缺的趨勢。鄭麗文指出，台灣不論是中部地區的隱形冠軍、傳統產業龍頭，或是中科的高科技產業，發展皆極度依賴穩定且充足的電力。若過度依賴燃煤發電，不僅造成空氣污染威脅民眾健康，電價不穩亦會加劇通膨壓力。

鄭麗文呼籲，唯有發展穩定、乾淨且低碳的核電，才能提供足夠的電力與算力，進而維持國家競爭力。 最後，鄭麗文提醒，除了高科技產業外，支撐全台八成就業人口的傳統產業與服務業同樣需要政策支持與突破。她期許大家踴躍參與公投票，共同為台灣創造全新的經濟前景與未來。

鄭麗文 台中 核能 國民黨

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