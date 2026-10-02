同濟會台灣總會長交接…蕭美琴、盧秀燕齊祝福 鄭麗文籲支持核能

國際同濟會台灣總會今天舉辦第52、53屆總會長交接典禮，副總統蕭美琴、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委何欣純等人都到場獻上祝福，國民黨主席鄭麗文也現身，除祝福外特別呼籲年底公投支持核電，為台灣打造下一代的護國群山。

國際同濟會台灣總會今天在台中葳格國際會議中心舉行總會長交接典禮，由第52屆總會長馮輝文，交接給第53屆總會長林淑娟。

蕭美琴與何欣純率先抵達，蕭表示，政府不斷擴大社會照顧政策，但政策再好，政府也不可能無所不在，國家經濟發展有成的漂亮數字背後，需要民間力量撐起一些角落，同濟會以兒童、社會服務為核心理念，也協助支持各種天災和挑戰，更用實際行動讓世界看見台灣。

江啟臣隨後到場，誇讚馮輝文過去一年做得非常棒，照顧兒童、在社區做公益活動，又能拓展新的分會；林淑娟過去也在同濟會累積經驗，得到會員支持，相信可以繼續帶領同濟會，特別在台中，有很多地方政府不見得照顧得到，要靠民間社團的力量。

鄭麗文致詞表示，國民黨的英文是KMT，她期許K代表「Kind」（善良）、M代表「Mindful」（正念）、T代表「Team」（團隊），將更多正面善良推廣到世界每個角落，台灣非常富庶、幸福，應該要和全世界分享，把亮眼的成績回饋給地球。

鄭麗文話鋒一轉，指出今年底的選舉還有一張公投選票，是否全面啟動核能，她呼籲在座產業界領袖支持核能，台灣未來國家競爭力的關鍵是穩定、乾淨且低碳的發電，第一選擇就是核電，全世界都一樣；台灣必須在最短時間重啟核電，並大幅提高占比，有電力才有算力和競爭力。

盧秀燕壓軸登場，表示台中是台灣最幸福的城市，且同濟會有150個分會也在台中，這應該是總會長將交接典禮辦在台中的原因；同濟會為社會服務、關懷兒童，祝福新舊任總會長，台中市也會秉持過去對同濟會的支持，繼續成為後盾，讓國家和城市更好、國民與市民安居樂業。

國民黨主席鄭麗文呼籲年底公投支持核能，台灣必須在最短時間重啟核能，且將拉高比例，才有足夠電力打造下一代的護國群山。記者黃仲玉／攝影