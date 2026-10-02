政院稱追加預算不過社福津貼無法發 陳昭姿：法理站不住腳拿人民情勒

行政院日前提出115年度追加預算案，行政院發言人李慧芝昨表示，若未能在12月31日前審完，包括老農津貼、國民年金等社福津貼加碼將無法回溯補發。對此，民眾黨立院黨團副總召陳昭姿今表示，行政院不要自己法理站不住腳，就情勒拿人民當擋箭牌。

陳昭姿說，正告行政院，不要拿弱勢族群的社福預算來綁架立法院，這不是惡劣的政治操作，什麼才是政治操作？總統連立法院通過的115年度「法定預算」都還沒正式公布，行政院竟然就急著把追加預算送過來。預算法規定得清清楚楚，追加預算必須建立在已經公布的「法定預算」之上，行政院連最基本的法制常識都沒有，這根本是帶頭違法。

陳昭姿接著指出，行政院把立法院當橡皮圖章？老農津貼和國民年金調整給付的修法，現在根本還沒有完成。法案都還沒過，行政院就大剌剌地把錢編進追加預算裡，把預算法的規範當塑膠？行政院是把立法院當成執政黨的立法局嗎？

陳昭姿批評，最可笑的是，過去行政院動不動就拿「違憲」當藉口，對立法院通過的法律拒絕副署；結果現在自己端出一個徹頭徹尾「違法」的追加預算，卻要立法院閉著眼睛吞下去？這不是雙標，什麼才是雙標？

陳昭姿說，民眾黨的立場非常清楚：只要是合法編列、真正照顧人民的社福預算，都全力支持；但行政院不要自己法理站不住腳，就情勒拿人民當擋箭牌。