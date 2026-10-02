道交條例修法未禁購科技執法 黃國昌批跟拜都不會：畫虎不成反類犬？

交通部今預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，雖提高撥補比率至100％，但未完全禁止購置科技執法。民眾黨主席黃國昌批評，交通部連拿香跟拜都拜不好，畫虎不成反類犬？

黃國昌表示，民進黨沒收了民眾黨所提出的交通罰鍰專用公投後，今天交通部又大動作召開記者會，預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，未來交通罰鍰將全數專款專用在交通安全改善與執法。

黃國昌指出，顯然，民進黨知道多數民意所向，因此被迫在選前髮夾彎。然而，記者會上媒體詢問交通部，「這次修法沒有把用途取消可以用在科技執法上？」，交通部官員回答「沒有」，也就是打算繼續拿人民繳的罰單購置科技執法設備。

黃國昌說，去年交通部才因為新增交通罰鍰提撥的用途可用在科技執法設備上，引爆民怨，所以在今年4月喊卡；如今卻又死灰復燃，交通部連拿香跟拜都拜不好，如何期待能有什麼作為？

黃國昌表示，民眾黨將繼續推動修正「道路交通管理處罰條例」，除了交通罰鍰全數用在交通安全改善上，並會明定用途，絕不會允許交通部緣木求魚，繼續偷渡購置科技執法設備。