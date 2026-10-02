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陳佩琪：賴清德敢保證家人沒在海外置產 我把台北市長票投給洋流

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金等案，目前案件已進入二審程序，柯文哲妻子陳佩琪日前喊話要召開國際記者會，替柯文哲申冤。陳佩琪今再度在臉書發文表示，若賴清德總統敢保證家人在美國沒有和收入不相稱的海外置產，她就把台北市長選票投給洋流。

陳佩琪表示，選舉腳步近了，她是還有醫院工作要做，考量跑中南部較耗體力，所以和柯文哲不知不覺形成這共識，柯主跑桃竹苗和中南部，她主打北部，柯文哲有回台北家裡，就再安插一些北部短行程，選舉前就大致維持這樣。柯文哲說此次選舉是民眾黨存亡之秋，對民眾黨很重要，台灣需有第三政黨來制衡原本的傳統兩大黨 。

陳佩琪指出，她要去國際記者會大聲對外媒說出，「台灣在民進黨主政下的殘暴迫害事實」，在此也要問賴總統、賴暴君， 現在AI和網路資訊這麼發達，而賴總統上台沒多久就抓她先生去關了一年，「請問有查到我們全家有國、內外非法帳戶嗎？例如瑞士銀行和什麼開曼群島的，或有海角七億嗎？你應該問過你的美國爸爸和日本媽媽了吧？ 」

陳佩琪說，查了她們兩年多了，她們有海外房子嗎？賴總統的第一夫人、潛在未來可入籍美國的兒子和已經是美國人的孫子，「請問他們有和收入不相襯的海外置產嗎 ？」敢不敢公布出來，像她一樣出來說沒有？賴總統要是敢出來拍胸脯說沒有，也沒把財產置第三人名下，那她就把她的台北市長選票投給洋流，「你敢保證，但別像保證台糖前董事長吳乃仁清白一樣說說好玩的，我就做得到。」

陳佩琪 賴清德 柯文哲 京華城

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