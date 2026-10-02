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盧秀燕高鐵車廂「野生照」曝光 陳學聖加碼爆：竟吃中午沒吃完的剩菜

聯合新聞網／ 綜合報導
盧秀燕親曝結束行程後，晚間十點在高鐵車廂內吃中午沒吃完的剩菜。圖／擷自陳學聖臉書
盧秀燕親曝結束行程後，晚間十點在高鐵車廂內吃中午沒吃完的剩菜。圖／擷自陳學聖臉書

台中市長盧秀燕近期行程忙碌，前國民黨立委、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖陳學聖今（2）日在臉書分享一張在高鐵車廂內的「野生盧秀燕」照片，透露有民眾將這張照片傳給他，這段「高鐵巧遇」曝光後，他也轉傳給盧秀燕，未料對方親自回覆這麼晚才用餐原因，答案讓他直呼「更震撼」。

從陳學聖曝光民眾拍攝的這張照片中，畫面裡的盧秀燕，似脫下了白色襯衫掛在車廂的掛衣架上，正坐在商務艙的位置上滑手機，只見她將眼鏡推往鼻樑處，前方的折疊桌則擺放一個似剛用完的便當盒。

陳學聖附文笑稱：「未來的大領導人，晚上十點吃飯，對胃不好啦！」沒想到陳學聖轉傳該照片給盧秀燕後，對方透露，當晚參加完黃國昌節目後，在回程車上吃東西，而餐點竟是「中午沒吃完的剩菜」。陳學聖也因此感嘆：「政治人物最難管、最管不到的就是自己的胃。」

貼文曝光後，網友看到盧秀燕晚間十點才吃飯，留言「盧媽要保重啊！」、「委員您好：請您也多保重」，關心她長時間忙於行程的身體狀況；也有人感嘆政治人物工作繁忙，「忙到三更半夜，連吃飯都只能將就，真的很不容易」，另有網友笑稱「助理也難管到胃啊」。

盧秀燕 高鐵 陳學聖

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