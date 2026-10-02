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道交條例修法未禁購科技執法 陳清龍：讓道路更安全還是讓政府搶錢？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

交通部今預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，雖提高撥補比率至100％，但未完全禁止購置科技執法。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，開罰單的目的，到底是為了讓道路更安全？還是為了讓政府可以繼續搶錢？

根據交通部修法版本，未來直轄市與縣（市）政府獲配之道路交通違規罰鍰收入，法定提撥比率提高至100%全數專款專用，民國117年實施，每年可挹注200億元道安資源，但未完全禁止購置科技執法，而是要求地方每半年公開用途報告接受大眾監督。

陳清龍表示，近年台灣科技執法密度高，交通罰單數量一再攀升，交通環境卻沒有變得更安全。更嚴重的是，現行規定只要求地方政府提撥12%的罰鍰收入用於「交通執法」與「交通安全」，其餘多數流向難以追蹤，根本是政府的小金庫。

陳清龍指出，民進黨執政十年，長期怠惰改革。今年4月，他在交通委員會質詢時，交通部長陳世凱曾承諾修法改善，並在上半年預告草案，結果一拖再拖，拖到選舉前，交通部才姍姍來遲，端出道交罰鍰收入分配及運用辦法的草案預告，要將100%交通罰鍰用於「交通執法」與「交通安全」。若非民眾黨團推動公投，交通部還會睡多久？

陳清龍批評，更荒謬的是，交通部的預告修法版本，仍然容許交通罰鍰的收入，拿去購買科技執法設備，開罰單的目的，到底是為了讓道路更安全？還是為了讓政府可以繼續搶錢？

陳清龍說，民眾黨團仍會堅定推動「道路交通管理處罰條例」修法，除將100%交通罰鍰用於交通安全改善，更要在法律中明定用途，讓人民繳的罰單，真正用於改善道路安全，而非再拿去購買科技執法設備。

陳清龍 修法 科技執法 道安 交通部

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