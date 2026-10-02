陳昭姿質詢指司法矯正人力不足 卓榮泰：支持增加預算員額

台灣民眾黨立委陳昭姿今天質詢基層司法人力不足問題，行政院長卓榮泰指出，目前預算員額則僅13多萬人，尚未達法定員額，自己支持增加預算員額，但認為不須要修總員額法。

立法院會今天進行施政總質詢，陳昭姿質詢指出，國內每名監所管理員平均要看守12名受矯正人員，遠高於日本的2人多與韓國3人多與美國的約4人，詢問基層司法人員是否足夠，並要求行政院人事行政總處提出總員額法修法方案。

法務部長鄭銘謙答詢表示，確實希望增加員額，會持續跟行政院人事行政總處爭取增加預算員額。

人事總處副人事長張秋元表示，統計到今年6月底，監所戒護比已經調整到平均為1比10.8。

卓榮泰說，司法檢察矯正機關在過去10年共增員4000多人，人數仍不夠則是因為，目前法定員額編制有16萬多人，但預算員額僅13萬多人。自己同意也支持在目前治安狀況下，應增加預算員額給司法矯正人員。

卓榮泰認為，目前仍不須要變動總員額法，增加預算員額就可以了。