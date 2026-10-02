快訊

師生戀？網瘋傳男偶像交往未成年少女 深夜私約親密照曝光

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

亞運拳擊／吳詩儀場邊應援坦言手癢 古林睿煬也來為陳念琴打氣

聽新聞
0:00 / 0:00

陳昭姿質詢指司法矯正人力不足 卓榮泰：支持增加預算員額

中央社／ 台北2日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

台灣民眾黨立委陳昭姿今天質詢基層司法人力不足問題，行政院長卓榮泰指出，目前預算員額則僅13多萬人，尚未達法定員額，自己支持增加預算員額，但認為不須要修總員額法。

立法院會今天進行施政總質詢，陳昭姿質詢指出，國內每名監所管理員平均要看守12名受矯正人員，遠高於日本的2人多與韓國3人多與美國的約4人，詢問基層司法人員是否足夠，並要求行政院人事行政總處提出總員額法修法方案。

法務部長鄭銘謙答詢表示，確實希望增加員額，會持續跟行政院人事行政總處爭取增加預算員額。

人事總處副人事長張秋元表示，統計到今年6月底，監所戒護比已經調整到平均為1比10.8。

卓榮泰說，司法檢察矯正機關在過去10年共增員4000多人，人數仍不夠則是因為，目前法定員額編制有16萬多人，但預算員額僅13萬多人。自己同意也支持在目前治安狀況下，應增加預算員額給司法矯正人員。

卓榮泰認為，目前仍不須要變動總員額法，增加預算員額就可以了。

卓榮泰 司法 陳昭姿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

藍籲普發現金2萬 卓榮泰：如果增加金額勢必要舉債

備詢喊9月薪仍沒領 卓榮泰要國人看：韓國瑜高坐上面 一位有薪的院長

卓榮泰：爭取法定期限內完成預算 盼立院成政院助力

相關新聞

【專家之眼】美官員稱賴總統續任有風險 賴願「聽話」嗎？

路透社昨天報導，多年來外界評估中共領袖習近平下令解放軍在2027年具備可武統台灣能力，但最新評估出現變化：美國官員改認為中共在2028年之前入侵台灣的可能性已日益降低。原因除了中共內部反腐重創解放軍備戰進度外，中共也正等待台灣2028年總統大選結果。

趙少康轟放行卓榮泰報告「唾面自乾」 許宇甄：正面問責絕不放水

中廣前董事長趙少康今表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓8度不副署的行政院長卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。國民黨團書記長許宇甄強調，把戰場拉回立法院的議場，不會有任何放水或退讓。

政院稱追加預算不過社福津貼無法發 陳昭姿：法理站不住腳拿人民情勒

行政院日前提出115年度追加預算案，行政院發言人李慧芝昨表示，若未能在12月31日前審完，包括老農津貼、國民年金等社福津貼加碼將無法回溯補發。對此，民眾黨立院黨團副總召陳昭姿今表示，行政院不要自己法理站不住腳，就情勒拿人民當擋箭牌。

道交條例修法未禁購科技執法 黃國昌批跟拜都不會：畫虎不成反類犬？

交通部今預告修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，雖提高撥補比率至100％，但未完全禁止購置科技執法。民眾黨主席黃國昌批評，交通部連拿香跟拜都拜不好，畫虎不成反類犬？

陳佩琪：賴清德敢保證家人沒在海外置產 我把台北市長票投給洋流

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，目前案件已進入二審程序，柯文哲妻子陳佩琪日前喊話要召開國際記者會，替柯文哲申冤。陳佩琪今再度在臉書發文表示，若賴清德總統敢保證家人在美國沒有和收入不相稱的海外置產，她就把台北市長選票投給洋流。

盧秀燕高鐵車廂「野生照」曝光 陳學聖加碼爆：竟吃中午沒吃完的剩菜

台中市長盧秀燕近期行程忙碌，前國民黨立委、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖陳學聖今（2）日在臉書分享一張在高鐵車廂內的「野生盧秀燕」照片，透露有民眾將這張照片傳給他，這段「高鐵巧遇」曝光後，他也轉傳給盧秀燕，未料對方親自回覆晚間用餐原因，答案讓他直呼「更震撼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。