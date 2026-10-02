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【專家之眼】美官員稱賴總統續任有風險 賴願「聽話」嗎？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學通識中心副教授
路透社引用美官員說法，稱賴總統若成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力。記者潘俊宏／攝影
路透社引用美官員說法，稱賴總統若成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力。記者潘俊宏／攝影

路透社昨天報導，多年來外界評估中共領袖習近平下令解放軍在2027年具備可武統台灣能力，但最新評估出現變化：美國官員改認為中共在2028年之前入侵台灣的可能性已日益降低。原因除了中共內部反腐重創解放軍備戰進度外，中共也正等待台灣2028年總統大選結果。

報導並稱，民進黨若在2028年連續第四次執政，尤其是賴清德總統成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力。一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險。」對此，總統府回應兩點：一是中國透過軍事威脅迫使台灣放棄自由民主的意圖從未間斷，但30年來台灣從未因武力恫嚇而放棄自由；二是維護台海和平已是國際社會高度共識。

無論是預測或回應，都有諸多值得深思之處。首先，過去所謂的「武統時間表」大多是美國軍方放話：從2021年時任美印太司令戴維森稱中國可能在2027年前動武，到後續幾位將領接連發表2025、2022或2023年開戰的驚悚警告。反而是預測對象習近平在2023年底與美國總統拜登會談時親口否認，直言根本沒有2027或2035年的軍事計畫；2026年美國國家情報總監也發布報告指出，中國大陸目前沒有在2027年攻打台灣的計畫。這次新報導出來，竟還有部分台媒帶風向稱「美最新評估打臉解放軍」，令人啼笑皆非。

其次，不管大家信不信，過去賴總統一直很把美方預測當回事。他於2025年投書外媒、開記者會宣布，為因應北京當局2027年「武統台灣」，須投入一點二五兆強化國防。他甚至在記者會口稱「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」，引發爭議後，才改寫記者會發布稿為「武統台灣『的準備』為目標」。

以面對新預言的反應看來，綠營不演了。從蔡英文以來，綠營喜歡談維持現狀確保和平，例如2023年蔡國慶談話要以維持現狀作為各方最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。而賴在就職演說中，也說要延續蔡的「四個堅持」路線，以維持現狀。然而，當美方分析指出台海和平現狀快要打破、且變數可能指向賴政府的連任動向時，賴政府不思如何修補兩岸關係、重建兩岸溝通以維持和平，反而僅喊話台灣不會怕、國際會支持。可是，在川習會剛熱絡結束前提下，台人恐怕不會太相信國際支持的力道。僅憑台灣，有可能維持和平嗎？

由上可知，這次美國預測對賴政府形成了一定程度挑戰，還是賴自己造成的。因為過去賴政府對美國預言言聽計從，此次預測卻暗指和平之鑰掌握在賴的手上，只要民進黨願意調整路線或賴放棄再次競選連任。

面對這種進退維谷的政治難題，賴願意當周處，先帶領民進黨調整路線，再除掉自己給台灣的風險，放棄競選連任機會嗎？人民不敢做此天真之想。或許更深一層思考，此次美方評估也是在提醒台灣，兩岸關係與台灣內部政治發展，可能成為影響區域安全的重要變數。對賴政府而言，能想的不只是如何回應外界對台海風險的警告，更是如何在照顧四成民意的同時，尋求降低兩岸敵意、避免局勢升高的可行途徑。

因此，比起將和平寄託於單一政治人物的進退，更重要的是建立一套不因政黨輪替而中斷的兩岸風險管理機制。台海和平攸關全體人民的安全與未來，政府有責任提出具體可行的政策，供人民做出選擇。然而，未來綠營有可能把路線講清楚，甚至做出修正嗎？人民恐怕只能自己做出選擇。

賴清德 習近平 中共 解放軍 北京

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