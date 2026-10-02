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趙少康轟放行卓榮泰報告「唾面自乾」 許宇甄：正面問責絕不放水
中廣前董事長趙少康今表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓8度不副署的行政院長卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。國民黨團書記長許宇甄強調，把戰場拉回立法院的議場，不會有任何放水或退讓。
趙少康今表示，他除了強烈不滿民進黨的無法無天，其實對立法院也很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。卓揆8度不副署立院三讀通過的法案，是藐視憲法與立法院，立法院根本應該禁止卓榮泰進入立法院，他對國民黨委員、國民黨團，甚至立法院長都很失望。
許宇甄說，對於趙少康的指教，表達感謝跟尊重。讓卓榮泰上台進行施政報告，絕不代表黨團或藍委有任何妥協，或認同行政院各項政策，而是希望把戰場拉回立法院的議場，用實質的監督跟預算的把關，正面向執政團隊問責。唯有透過質詢，才能夠針對爭議的法案跟預算，一條條嚴格檢驗。
許宇甄表示，國民黨團會持續展現強力監督的決心，唯有發揮監督的職責，才能讓預算攤在陽光之下，國民黨團也絕對不會有任何的放水或退讓。
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