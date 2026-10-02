卓榮泰8度不副署照入立院 趙少康轟藍委、韓國瑜唾面自乾

民間團體「公民護憲聯盟」今日於立法院舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰8次不副署立院三讀通過的法律。中廣前董事長趙少康到場支持，他表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。

趙少康說，中華民國憲法在1947年1月1日發布，實行至今，沒有一個行政院長或總統，敢像卓榮泰、賴清德總統這樣公開違憲。對立法院三讀通過的法案有意見，不依照規定提起覆議，而是直接不執行。一般認為美國總統川普很鴨霸，連他都不敢這樣，對美國法院或最高法院的裁定完全遵守。

趙少康表示，雖然賴清德是得票40%的少數總統，在野黨還是承認賴清德是總統，但是立院藍白席次過半，賴清德跟卓榮泰卻不承認立委選舉結果，用不遵守立院通過法律的方式進行政治對抗。

趙少康認為，身為雙少數政府，原本就要透過協商來取得最大可能的妥協，但是民進黨無法無天，就是要當違憲總統、違憲院長，歷史會記上恥辱的一筆。民進黨政府宣稱，不副署法律是因為立院違憲，立委沒有增加預算的權力，但是1993年許信良當時是民進黨主席，要求民進黨立委戴振耀提出「老年農民福利津貼暫行條例」，1995年立院三讀通過，時任總統李登輝隨即公布施行，時任行政院長連戰也沒有不副署，每位老農每月拿到3000元的老農津貼，為什麼就不違憲了？

趙少康表示，剛通過的無人機條例，三讀通過的在野黨版本將預算從2100億元增加到2400億元，之後還可以視需要增加預算，卓榮泰為什麼乖乖副署，為什麼這次就不違憲了？民進黨的原則在哪裡？標準在哪裡？

趙少康指出，他除了強烈不滿民進黨的無法無天，其實對立法院也很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。卓揆8度不副署立院三讀通過的法案，是藐視憲法與立法院，立法院根本應該禁止卓榮泰進入立法院，她對國民黨委員、國民黨團，甚至立法院長都很失望。