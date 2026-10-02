快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國隊摘獲《英雄聯盟》銀牌

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

卓榮泰8度不副署照入立院 趙少康轟藍委、韓國瑜唾面自乾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民間團體「公民護憲聯盟」今日於立法院舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰8次不副署立院三讀通過的法律。中廣前董事長趙少康到場支持，他表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。圖／截自趙少康臉書
民間團體「公民護憲聯盟」今日於立法院舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰8次不副署立院三讀通過的法律。中廣前董事長趙少康到場支持，他表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。圖／截自趙少康臉書

民間團體「公民護憲聯盟」今日於立法院舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰8次不副署立院三讀通過的法律。中廣前董事長趙少康到場支持，他表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。

趙少康說，中華民國憲法在1947年1月1日發布，實行至今，沒有一個行政院長或總統，敢像卓榮泰、賴清德總統這樣公開違憲。對立法院三讀通過的法案有意見，不依照規定提起覆議，而是直接不執行。一般認為美國總統川普很鴨霸，連他都不敢這樣，對美國法院或最高法院的裁定完全遵守。

趙少康表示，雖然賴清德是得票40%的少數總統，在野黨還是承認賴清德是總統，但是立院藍白席次過半，賴清德跟卓榮泰卻不承認立委選舉結果，用不遵守立院通過法律的方式進行政治對抗。

趙少康認為，身為雙少數政府，原本就要透過協商來取得最大可能的妥協，但是民進黨無法無天，就是要當違憲總統、違憲院長，歷史會記上恥辱的一筆。民進黨政府宣稱，不副署法律是因為立院違憲，立委沒有增加預算的權力，但是1993年許信良當時是民進黨主席，要求民進黨立委戴振耀提出「老年農民福利津貼暫行條例」，1995年立院三讀通過，時任總統李登輝隨即公布施行，時任行政院長連戰也沒有不副署，每位老農每月拿到3000元的老農津貼，為什麼就不違憲了？

趙少康表示，剛通過的無人機條例，三讀通過的在野黨版本將預算從2100億元增加到2400億元，之後還可以視需要增加預算，卓榮泰為什麼乖乖副署，為什麼這次就不違憲了？民進黨的原則在哪裡？標準在哪裡？

趙少康指出，他除了強烈不滿民進黨的無法無天，其實對立法院也很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。卓揆8度不副署立院三讀通過的法案，是藐視憲法與立法院，立法院根本應該禁止卓榮泰進入立法院，她對國民黨委員、國民黨團，甚至立法院長都很失望。

韓國瑜 卓榮泰 趙少康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

備詢喊9月薪仍沒領 卓榮泰要國人看：韓國瑜高坐上面 一位有薪的院長

遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

盼立院新會期 賴總統呼籲：朝野各黨團盡速完成預算審議

卓榮泰盼11月底追加預算三讀 許宇甄：政院不能替國會下期限

相關新聞

藍版普發現金2萬、6千億追加預算、116年總預算 立院今付委

行政院長卓榮泰向立院喊話，希望今年11月底通過追加預算案，否則無法發放社福津貼。立法院今天舉行院會，在朝野都無異議下，116年中央政府總預算案、115年追加預算案均一讀交付委員會審查。

備詢喊9月薪仍沒領 卓榮泰要國人看：韓國瑜高坐上面 一位有薪的院長

民進黨立委范雲今在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問9月薪水是否入帳，卓回「我還沒有領」，是想在立法院與立法院長韓國瑜比較，「韓院長高坐在上面，我站在這裡，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長」，但強調不會放棄法定權利，「惡例絕不可開。」

蔡英文下周再赴美 史丹福大學研討會開幕演說分享台灣經驗

前總統蔡英文透過臉書表示，下周將前往美國加州史丹福大學，出席 Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會，也會發表開幕演講。

卓榮泰8度不副署照入立院 趙少康轟藍委、韓國瑜唾面自乾

民間團體「公民護憲聯盟」今日於立法院舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰8次不副署立院三讀通過的法律。中廣前董事長趙少康到場支持，他表示，他對立法院、國民黨立法院黨團跟立法院長韓國瑜很失望，新會期9月29日開議，居然讓卓榮泰順利上台報告，真是唾面自乾。

幼兒園裁處輕重靠市長表態 委員會公正性受質疑

幼兒園不當對待事件該如何裁處，教保相關人員違法事件處理辦法已有一套程序：調查小組釐清事實、提出報告，再交由認定委員會審議。這套設計目的，是讓不同專業背景的委員根據證據與法律作判斷，當然絕不是由單一人或行政首長決定處分輕重。調查報告也必須寫明事實認定與理由，讓決議有依據可查。

晶片矩陣構成國慶主視覺 韓國瑜：呈現台灣最厲害 雄霸全球

國慶籌備委員會今下午辦國慶記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持，新北市副市長朱惕之、台東縣長饒慶鈴等人出席，共同公布今年國慶系列活動。韓國瑜表示，今年主視覺就是以台灣最厲害、最有代表性、雄霸全球的晶圓晶片為元素，所有努力將在下周呈現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。