管碧玲：贈菲除役艦不會對台漁船執法 若違約可要求返還

台菲海事合作擬將海巡除役巡防艦整修後援贈菲律賓，國民黨立委許宇甄質疑，不能忽略廣大興28號事件，該艘船會否變成菲國危害台灣漁船的工具。海委會主委管碧玲今天表示，雙方簽有協議，絕不用來對台灣漁船執法，若違反，可撤銷合約，要求返還該船。

行政院長卓榮泰上午率行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

許宇甄質詢時表示，政府推動外交合作，維護區域的海事安全，有其整體戰略考量，但不能忽略2013年發生的廣大興28號事件，當時菲方執法人員冷血開槍，導致台灣船長不幸身亡。未來這艘船送給菲律賓後，會不會變成菲律賓驅趕、騷擾，甚至危害台灣漁船的工具。

卓榮泰指出，第一島鏈的合作，維護印太地區和平穩定安全是必要的，政府會善盡責任。贈艦過程，雙方是有協議、條件的，重點在未來如何執行。

管碧玲表示，政府保護漁民，海巡是漁民最大後盾。贈艦時，雙方簽訂的協議非常嚴肅，而且完整、周全的保護台灣漁民跟漁船。未來這艘船絕對是民用，不會編作任何武裝跟軍事所用，絕對不用來對台灣漁船執法。

許宇甄追問，如果菲律賓違反規定，該如何處理；她並要求政府向漁民說明協議內容及違反合約處理方式。管碧玲指出，政府有退場機制，可以撤銷合約，要求返還該船，政府一定會依協定，嚴格要求處理。

卓榮泰表示，涉及漁民相關權益及安全保障，有必要讓漁民更了解，基於漁民安全的相關協議，政府列為優先，有關除役艦國內需求評估跟配置救援船，政府早已在做。