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晶片矩陣構成國慶主視覺 韓國瑜：呈現台灣最厲害 雄霸全球

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國慶籌備委員會今下午辦國慶記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持。記者張曼蘋／攝影
國慶籌備委員會今下午辦國慶記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持。記者張曼蘋／攝影

國慶籌備委員會今下午辦國慶記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持，新北市副市長朱惕之、台東縣長饒慶鈴等人出席，共同公布今年國慶系列活動。韓國瑜表示，今年主視覺就是以台灣最厲害、最有代表性、雄霸全球的晶圓晶片為元素，所有努力將在下周呈現。

韓國瑜表示，首先要感謝所有關心中華民國國慶海內外的好朋友，也要感謝這段時間辛苦籌備的所有團隊，以及台東縣政府、新北市政府的配合。從規畫到活動執行，每一個環節都凝聚了許多人的心力，為了目的就是為了115年國慶能夠呈現給國人同胞一個值得記憶的10月，所有的努力將在下周呈現在所有海內外同胞的面前。

韓國瑜指出，今年國慶主視覺就是以台灣最厲害、最有代表性、雄霸全球的晶圓晶片來做主視覺設計元素，這一點讓大家都非常驚艷，也代表所有設計團隊真切的用心，為了呈現國慶更美好的一面。

韓國瑜說，今年國慶大會同樣準備非常多的精彩節目，有三軍儀隊各團體的序幕演出、到莊嚴隆重的國家儀式、到下半場結合國軍學生及民間團體的主題展覽，讓國慶大會呈現尊嚴與活力，展現台灣社會多元豐富的面貌。每一個環節都代表著國家對土地、對人民、對所有為台灣打拼的人致上最高敬意。

韓國瑜說，除了國慶大會外，也要感謝新北市長侯友宜及饒縣長領導的市政團隊都會加入這次國慶慶典。10月9日在板橋第一運動場辦國慶晚會，10月10號在台東海濱公園的國慶煙火精彩可期，歡迎所有海內外同胞一起參與參加國家國慶慶典，展現團結，祝福中華民國生日快樂。

韓國瑜 國慶 晶片

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