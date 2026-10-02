黃國昌批檢調辦案雙標 黃世杰陣營反擊「黑白講」

2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌今批評檢調辦案雙標，參選人提供免費剪髮、請吃豆花被搜索，民進黨台中市長參選人何欣純造勢送餐盒、農田水利署桃園管理處長黃華煌幫綠營桃園市長參選人黃世杰造勢送雞蛋卻沒事，身兼綠營黨主席的賴清德總統應出面說明；黃世杰陣營反擊，黃世杰根本沒有送雞蛋，請黃國昌先把基本事實查清楚再發言。

黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎指出，農水署相關活動歷年均有舉辦，各黨派政治人物或團隊都曾出席，並非單一候選人的競選活動。既然是公開的地方活動，就應回到客觀事實討論，不應刻意政治化，更不應把與黃世杰無關的事情硬扣到他身上。

簡伊翎強調，黃國昌身為政黨主席，連最基本的事實都沒有查清楚，就公開影射、混淆視聽，這不是監督，而是不負責任的政治操作。請黃國昌停止黑白講，更不要為了選舉聲量，把地方正常活動硬扯成政治攻防。