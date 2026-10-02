批立院預算審議延宕9個月 李慧芝：依法提追加預算、國人福祉不能等

行政院提出今年度追加預算適法性引發質疑，行政院發言人李慧芝今表示，今年度總預算審議程序延宕超過9個月，創史上最長審議紀錄，然國際情勢、國人福祉及國家重大建設無法延宕，政府依預算法第79條提出追加預算，無違法疑慮。

李慧芝表示，依照預算法第51條規定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決」，行政院去年8月底將今年度總預算案送請立法院審議後，立法院卻遲至今年8月14日才完成三讀，且上月17日才咨請總統公布，創下史上最長審議紀錄。

李慧芝指出，今年度總預算審議程序延宕超過9個月，然而國際情勢、國人福祉及國家重大建設無法延宕，政府必須即時採取因應作為。因此在立院三讀總預算、預算金額已臻明確後，行政院在9月3日將今年度追加預算案送請立法院審查，一切依據預算法第79條提出，並沒有違法的疑慮。

李慧芝表示，為了讓弱勢族群能夠得到公平且一致的照顧，政府同步將「老農津貼」、「國民年金」及「六大社福津貼」進行系統性的同步調整，全面調升23.5%；並且在今年1月15日及22日就分別提出「老年農民福利津貼暫行條例」及「國民年金法」等相關修法草案，規劃在今年7月1日提升相關福利。

李慧芝表示，為了讓弱勢的權益能夠及時被照顧，因此行政院採「修法與預算籌編並行」的做法，透過先行編列相關預算來縮短撥付時程，及時照顧老年農民與國民年金領取者，一旦立法院完成修法以及追加預算後，政府就會依法動支。