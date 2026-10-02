批卓揆把立院監督當阻力 許宇甄嗆：難道要賴清德登基當皇帝？

就預算審查，行政院長卓榮泰今在立法院表示，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家建設的阻力。國民黨團書記長許宇甄表示，在野黨本著為人民把關預算、推動政局平穩的善意，盼行政、立法兩院建立良性互動與朝野和諧，行政院未展現溝通誠意，一開口就將憲政賦予立法院的監督權力扣上「國家建設阻力」的大帽子，甚至以弱勢民眾權益作為政治勒索的籌碼。

許宇甄指出，國民黨從來沒有反對攸關民生的必要支出，更希望朝野能夠理性溝通、共同推動國家建設。但是民主政治最基本的制度，就是行政院提出預算，立法院依法審查、監督、把關。如果立法院沒有照行政院要求的時間、按照行政院希望的方式通過預算，就被指控是國家建設的「阻力」，那還需要國會做什麼？

許宇甄痛批，行政院一方面要求朝野和諧，一方面卻不斷把國會監督描繪成杯葛，把正常的預算審查說成阻礙施政，把不依法編列預算造成預算拖延審查甩鍋立法院，現在甚至把數百萬人民的社福權益拿來向立法院施壓。到底是誰在破壞朝野和諧？到底是誰不尊重憲政權力分立？人民看得非常清楚。

許宇甄表示，如果按照卓榮泰的邏輯，只要行政院認為政策重要，立法院就只能照單全收；只要國會提出質疑，就是阻礙國家進步，那民主制度乾脆不要了。難道要賴清德總統直接「登基當皇帝」，行政院說什麼算什麼，國會只負責鼓掌通過？這不是民主政治，而是把國會當成行政院的「附屬機關」，送什麼案子進來，國會就只能照單放行。

許宇甄強調，在野黨從未反對任何福國利民的法案與預算，始終張開雙手期盼能坐下來理性對話、追求朝野和解。國民黨要的是合作，不是對抗；要的是依法監督，不是惡意杯葛。真正的朝野和諧，從來不是要求在野黨閉嘴，而是行政院願意尊重國會、接受監督、說服國會。請卓院長不要一邊喊和諧，一邊製造對立；更不要拿人民的社福權益當成逼迫國會就範的政治籌碼。