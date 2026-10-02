卓榮泰喊莫成建設阻力 林沛祥反嗆：立院不是行院提款機

針對預算審查，行政院長卓榮泰今在立法院表示，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家建設的阻力。國民黨立委林沛祥表示，卓揆這番言論真的是「得了便宜還賣乖」，他要提醒，立法院不是行政院的立法局，更不是行政院的提款機，真正尊重憲政，不是要求別人配合自己的時候才把憲法拿出來，吃「憲法自助餐」。

卓榮泰今赴立法院備詢，他表示，今天就是來爭取，包括總預算跟追加預算，都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能夠按照既定的程序跟步驟往前走，希望立法院成為行政院的助力，不要形成國家各種建設的阻力。

林沛祥說，行政院現在開口閉口都說，希望立法院尊重憲法、遵守法定期限。問題是，憲法不是吃到飽的自助餐，不能喜歡的菜就夾，不喜歡的就擺旁邊。

林沛祥指出，當行政院需要立法院通過6千多億追加預算的時候，就突然想起來要「尊重國會」、要「按照憲政程序」。但是當國會依法作成行政院不喜歡的決定時，又是批評、又是對抗，甚至把政治責任全部推給立法院。這種尊重，未免也太有選擇性了。

林沛祥表示，立法院審查預算，本來就是憲法賦予國會最重要的職權之一。今天6千多億送進來，難道行政院說一句「國家建設」，立法院就只能蓋章？卓榮泰說「希望立法院不要成為行政院的阻力」，他倒要提醒，立法院不是行政院的立法局，更不是行政院的提款機。

林沛祥強調，真正尊重憲政，不是要求別人配合自己的時候才把憲法拿出來，而是對自己有利、不利的時候，都遵守同一套規則。不要一邊吃憲法自助餐，一邊回頭消遣國會不尊重憲法，這才是真的得了便宜還賣乖。