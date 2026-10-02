蘇花安10年未動工 傅崐萁嗆政權交出就發包 卓榮泰反酸：多努力

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢批多項貨物稅不合時宜，如剝庶民皮，並促調高老農津貼至1.5萬及加速蘇花安動工。卓揆回應，貨物稅制將持續檢討，老農津貼已依CPI調升，並透露蘇花安東澳至南澳段今年發包。雙方更為蘇花安發包時程互嗆，傅說，「政權交給我們就馬上發包」，卓揆反嗆「你多努力。」

傅崐萁質詢提及我國貨物稅不合時宜的問題，表示日本在1978年就停徵汽車的貨物稅，至今我國還在徵貨物稅，基層庶民用的東西都還將其當奢侈稅在課，貽笑世界大方，政府要對基層庶民剝幾層皮，貨物稅是否重新檢討？

財政部長莊翠雲表示，貨物稅持續檢討中，比如說像含糖飲料貨物稅課徵，不含糖飲料已減徵，且家電部分已刪除課徵貨物稅。另在有關汽車的部分，對於電動車等都給予減徵，這部分持續在做。

傅崐萁說，人民的口味各有不同，不能說含糖跟不含糖，要課不一樣的稅，邏輯在哪裡？人民喝有糖的要課稅，這真是笑話，還用民國30年代人民還吃不起糖的觀念來看21世紀，這是笑話。

卓榮泰說，貨物稅其來有自，從過去保護產業到現在，社會、經濟發展形勢在轉變，陸續幾項已在減免或調降，未來勢必會再進行更大規模的稅制檢討。傅崐萁聽罷忍不住高呼，速度快一點可以嗎？希望政府是行動、有效能的，台灣科技世界第一，政府是第幾？

傅崐萁再舉例，機車課徵17%貨物稅，日本不課，南韓僅5%；冷氣課徵20%貨物稅，行政院是否要先把冷氣關掉？今早朝野三黨在協商時也有講，後面的小房間很熱，因立法院年久失修，結果聽說跟行政院請不到錢。

卓榮泰回應，因為立法院好像是要行政院動用二備金，二備金動用程序是非常嚴格的，傅崐萁應該心裡很清楚，不要再怪他。

傅崐萁不理會卓榮泰，繼續說烤箱課徵15%貨物稅，除濕機也是課徵15%貨物稅，輪胎也要10到15%貨物稅，是第幾流的行政院，對國家發展沒有感覺，在野黨一定會協助全國人民討公道。

傅崐萁再關心增加老農津貼到1萬5千元的問題。卓榮泰說，那可以檢討，未來如果要加成補助的話，相關預算要重新檢討，希望追加預算趕快通過，對於老農津貼趕快加成，且已調了23.5%，是根據CPI調整，逐年檢討，這次調整幅度較過去高。

傅崐萁關心蘇花安問題，2016年5月20日民進黨上台，到現在10年4個月，沒有動工過。從2019年11月1日宣布要做蘇花安到現在，也6年多了，將近7年，還沒有動工。他了解的是，因為壓在2028年1月總統選舉前，再來搞個動工儀式，這大概就是民進黨的策略。

卓榮泰表示，傅崐萁又錯了，時間已經定了都不知道，顯然不關心地方，知道蘇花安什麼時候要發包嗎？傅說，發包跟動工是兩件事情。卓揆說，沒有發包，怎麼動工？傅這時敲了桌子說，「發包是要你告訴我。」卓揆嗆，「你不要再敲桌子，沒有發包，怎麼動工？」傅拉高分貝反嗆，「你還有臉問我什麼時候發包？發包權在你的手上耶，什麼時候發包是你決定的，不是我決定，不要用這種耍賴的方式。」

交通部長陳世凱說，現在正在發包。傅崐萁聽後不滿，回嗆「那可以啊，把政權交給我們啊，我馬上就發包，馬上就動工啊。」卓榮泰回應，「你多努力啊。」傅說，「人民很快就會把最新的政府帶過來。」

卓榮泰說，今年就會發包，東澳到南澳段今年就會發包。傅崐萁回嗆，希望卓揆不要政治操作，把交通的還給交通，把人民的還給人民，該普發2萬元就普發2萬元。卓揆不甘示弱，再嗆「把行政權的還給行政院。」