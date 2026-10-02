民進黨：油電凍漲需要預算到位 藍白勿讓民生成政治攻防代價

今年度中央政府追加預算已送交立法院，民進黨發言人李坤城今天表示，受到中東戰事影響，全球油氣供應及價格持續波動，政府為穩定油價、電價及民生瓦斯價格，此次追加預算已編列台電、中油及民生天然氣相關經費，呼籲國民黨、民眾黨儘速完成審議，以實際行動支持凍漲，減輕人民生活負擔。

李坤城指出，國內油價已有21次凍漲、6次緩漲，維持亞洲鄰近國家最低價；電價經兩度決議凍漲至年底，民生天然氣及桶裝瓦斯同樣持續凍漲。為延續相關政策，中央規畫撥補中油1014億元、台電711億元，以及民生天然氣與桶裝瓦斯84億元。

李坤城說，除支應油電及瓦斯凍漲外，政府也規劃增資中油2338億元，穩定中油營運，並確保天然氣建設順利推進。這些經費不是抽象的財政數字，而是政府吸收國際能源價格上漲成本、減輕家庭與產業負擔的具體成果。

李坤城表示，無論今年度追加預算，還是明年度中央政府總預算，執政團隊都已做好整體財務規畫，今年度追加預算是為了因應國際能源情勢、穩定民生物價及補足當前迫切需求；明年度總預算則兼顧社福、醫療、國防及各項國家建設。

李坤城指出，政府也在不新增舉債的前提下提出普發現金1萬元方案，每一項支出都有明確用途，既回應人民眼前的生活需要，也兼顧國家的長期發展，確保每一分稅金都用在真正需要的地方。

李坤城說，油電凍漲不是一句口號，而是政府替人民承擔國際能源價格上漲壓力的具體作為，背後更需要預算及時到位。國民黨、民眾黨若真正關心民生，就不該拖延支應凍漲政策的預算，呼籲藍白務必在11月底前完成追加預算審議，政治利益不應凌駕國家利益，更不能讓人民生活成為政治攻防的代價。